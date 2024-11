Elizabeth Olsen e Scarlet Witch, la Marvel solo per soldi? "Mai avuta questa mentalità"

News Cinema

Diversi attori e attrici hanno dichiarato di interpretare personaggi in blockbuster e cinecomic, alternandoli con progetti indipendenti, con l'approccio di "un colpo al cerchio e uno alla botte", soldi e arte. Elizabeth Olsen, la Scarlet Witch del Marvel Cinematic Universe, non si riconosce molto nella filosofia. Wanda per lei conta davvero.

Per alcune attrici e attori esiste l'idea di alternare ruoli più mainstream in kolossal hollywoodiani, di solito cinecomic, con parti più serie, magari in film indipendenti, usando i primi come giustificazioni dei secondi. Ospite del Vulture Festival, per parlare del suo film Netflix His Three Daughters, un dramma del regista indie Azazel Jacobs, Elizabeth Olsen sembrerebbe rientrare nella categoria, ma lei non è del tutto d'accordo con questo atteggiamento, come ha spiegato ai presenti, perché non è un processo meccanico come sembra. Leggi anche Marvel, Kevin Feige sul futuro di Scarlet Witch: "Siamo emozionati" Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Elizabeth Olsen non considera Wanda per la Marvel un impegno minore

Elizabeth Olsen ha interpretato Wanda Maximoff per il Marvel Cinematic Universe più volte, a partire da Avengers: Age of Ultron (2015), proseguendo con Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019), anche se il suo personaggio non ha avuto la vera e propria ribalta fino alla serie WandaVision (2021) su Disney+ e Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022) al cinema, affrontando il personaggio di Benedict Cumberbatch, ma soprattutto il proprio lato oscuro come Scarlet Witch. Se subito dopo interpreta His Three Daughters, il suo è il classico "un colpo al cerchio e uno alla botte", come fanno colleghi e colleghe? "Usi" meccanicamente il grande pubblico, alternando un tagliando di popolarità con un film più piccolo? Elizabeth non si riconosce in quell'approccio, anche se ammette che i blockbuster servono più agli esercenti, per tenersi a galla quando poi arrivano le opere meno forti sul piano commerciale. Ma per quanto riguarda l'aspetto attoriale...

Non ho mai davvero avuto la mentalità del "ne faccio uno per loro e uno per me". La Marvel è stata per me un approdo coerente al quale tornare, e mi ha creato - come dire - una sorta di assicurazione nella mia vita, mi ha dato la libertà di fare altre cose. Quindi non mi sono mai riconosciuta in quest'idea di alternare, un film così e un film colà. [...] Ogni volta si tratta di ragionare sul personaggio, mi dicono: "Abbiamo quest'idea, ecco perché ti rivogliamo". Non è una questione di "facciamole succedere qualcosa a caso."