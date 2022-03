Elisha Cuthbert torna all'horror: il trailer di The Cellar

News Cinema

Già figlia di Jack Bauer nella popolarissima serie tv 24, l'attrice americana aveva vissuto qualche anno fa un momento di gloria e si era proposta come novella scream queen. Ora torna alla ribalta proprio con un horror, presentato in questi giorni al SXSW.

Ve la ricordate, voi, Elisha Cuthbert? Quasi una ventina d'anni fa sembrava che questa bionda attrice canadese, classe '82, fosse destinata a una gran carriera.

Elisha Cuthbert era, per capirci, quella che interpretava Kim, la figlia del protagonista Jack Bauer, nella popolarissima serie tv 24: quella che finiva sempre per mettersi nei guai, in guai che il suo povero padre, già parecchio impegnato di suo nella lotta per salvare il mondo, doveva risolvere.

La fama ottenuta grazie a 24, e una certa, singolare avvenenza (che l'aveva spesso portata ad apparire nella lista delle donne più belle o sexy del mondo invariabilmente compilate da riviste o siti che trafficano col pop) le avevano spalancato le porte di Hollywood, dove giocò sia la carta della commedia (Love Actually e La ragazza della porta accanto) che quella dell'horror, proponendosi come novella scream queen in La maschera di cera e Captivity.

Qualcosa nei piani dell'attrice andò storto, e più o meno dal 2010 in avanti la sua carriera imboccò una parabola discendete che la fece sparire dai radar.

Ora, Elisha Cuthbert è tornata, ed è tornata con un horror: si intitola The Cellar, ed è stato presentato in questi giorni al SXSW, il festival di cinema indie di Austin, con un debutto in sala e in streaming previsto negli USA per il 15 aprile.

The Cellar, di cui più in basso potete vedere il trailer, è stato scritto e diretto dal regista irlandese Brendan Muldowney e vede Cuthbert nei panni di una donna la cui figlia svanisce misteriosamente nella cantina (la "cellar" del titolo, appunto) della grande e isolata casa in cui si è appena trasferita con i figli. Scoprirà così che la loro casa è controllata da un'antica e potente entità che dovrà affrontare per non perdere per sempre la ragazza e il resto della sua famiglia.

The Cellar: il trailer dell'horror con Elisha Cuthbert