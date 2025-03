Elio: il nuovo trailer ufficiale italiano dell'atteso film d'animazione Disney Pixar

News Cinema

Pronta a tornare con un nuovo film d'animazione la Pixar regala una nuova storia adatta a tutta la famiglia con Elio, che racconta un bambino che si trova catapultato nello spazio galattico fra gli alieni. Vi presentiamo il trailer ufficiale in italiano di Elio, in uscita per Disney il 18 giugno 2025.

Ogni nuovo film in arrivo con il marchio di qualità assoluta per l'animazione, quello di Disney Pixar, è un momento atteso con ansia dagli appassionati. Dopo il sequel gioiello di Inside Out ecco in arrivo, dal 18 giugno 2025, Elio, il ventinovesimo lungometraggio per Pixar, diretto a sei mani da Domee Shi e Madeline Sharafian, insieme ad Adrian Molina.

La storia, molto intrigante e pronta a far sognare tanti bambini e adulti in giro per il mondo, è quella di Elio, per l'appunto, nella versione originale con la voce di Yonas Kibreab, un ragazzino di 11 anni che fatica ad adattarsi al mondo fino a quando non viene teletrasportato dagli alieni e diventa, a causa di un equivoco, il prescelto per essere l'ambasciatore galattico della Terra, mentre sua zia Olga, nella versione originale con la voce della recente vincitrice del premio Oscar® Zoe Saldaña, lavora al progetto top secret per decodificare i messaggi alieni.

Il nuovo trailer ufficiale in italiano di Elio

Elio: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film d'animazione Disney Pixar - HD

Il poster di Elio