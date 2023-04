Elemental - Il trailer ufficiale in italiano svela la data d'uscita e il cast di doppiatori

News Cinema

Dopo un divertente teaser trailer, Elemental - nuova avventura targata Disney/Pixar -, si mostra nel primo trailer ufficiale italiano, che svela il cast di doppiatori. Scopriamo dunque chi è stato coinvolto nel progetto.

Elemental - nuovo lungometraggio d'animazione targato Disney/Pixar - è pronto a conquistare anche il pubblico italiano. Dopo qualche incertezza sulla data d'uscita, il nuovo trailer svela quando il progetto sarà disponibile anche nelle nostre sale, ovvero dal 21 giugno - negli Stati Uniti debutterà invece il 16. Prima di approdare nei cinema di tutto il mondo, Elemental sarà però presentato a Cannes, come film di chiusura, il 27 maggio.

Elemental - Il trailer italiano svela il cast di doppiatori

Il trailer italiano - oltre a fornire uno sguardo approfondito ad Element City, una città in cui abitanti appartenenti ai quattro elementi convivono e lavorano, senza perà incontrarsi mai - svela anche il cast di doppiatori scelto per la versione italiana del lungometraggio. A prestare la voce ai due protagonisti, Ember Lumen - una vivace ragazza di fuoco - e Wade Ripple - un timido ed empatico ragazzo d'acqua, incapace però di nascondere le proprie emozioni - sono Valentina Romani e Stefano De Martino. Romani, giovane star in ascesa, è conosciuta soprattutto per la sua partecipazione ad alcune serie tv italiane, come La porta rossa e il fenomeno Mare Fuori - dove interpreta Naditza. Alla sua prima esperienza nel doppiaggio, è attualmente nelle sale ne Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Stefano De Martino, ballerino e conduttore televisivo lanciato dal programma Amici, ha invece già doppiato un personaggio di Artic - Un'avventura glaciale.

Elemental: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film Disney Pixar - HD

Completano poi il cast di doppiatori Serra Yilmaz - attrice musa di Ferzan Özpetek, che presta la voce a Cinder Lumen, la mamma brusca e tradizionalista di Ember - e Hal Yamanouchi - Bernie Lumen, orgoglioso padre di Ember e gestore del negozio Il Focolare, divenuto un punto di riferimento per la comunità di fuoco di Element City. Nella versione originale a prestare la voce ai due protagonisti, Ember e Wade, sono invece Leah Lewis e Mamoudou Athie. Peter Sohn, storico animatore della Disney e della Pixar e già regista de Il viaggio di Arlo, ha ideato il lungometraggio basandosi sulla sua infanzia a New York. Ember è infatti figlia di immigrati, proprio come il regista, arrivati dalla piccola cittadina di Fireland nella grande metropoli di Element City, per garantire una vita migliore ad Ember. Nonostante sia consapevole dei sacrifici dei genitori, Ember comincia a soffrire le rigide imposizioni della città e le pressioni sul suo futuro, decidendo di uscire dal quartiere di Firetown ed esplorare il resto di Element City e i distretti degli altri elementi, insieme a Wade. Appuntamento dunque al cinema, dal 21 giugno, con un'altra avventura targata Disney/Pixar.