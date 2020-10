Elegia Americana: Amy Adams e Glenn Close nel trailer del film Netflix di Ron Howard

News Cinema

Basato su best seller di J.D. Vance, il nuovo film di Ron Howard prodotto dal colosso dello streaming arriverà in cinema selezionati a Novembre, e sarà disponibile e su Netflix dal 24 novembre.

Il nuovo film diretto da Ron Howard, di cui di seguito vi mostriamo il trailer italiano ufficiale, si intitola Elegia Americana, sarà a novembre in alcuni cinema selezionati per poi essere disponibile in streaming su Netflix dal 24 novembre.

Interpretato da Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso, Haley Bennett, Freida Pinto, Bo Hopkins e Owen Asztalos, il film è basato su un omonimo best seller autobiografico scritto da J.D. Vance, pubblicato in Italia da Garzanti adattato per il cinema da Vanessa Taylor. È descritto come "un potente ricordo personale che offre una finestra sul viaggio personale di sopravvivenza e trionfo di una famiglia. Seguendo tre generazioni attraverso le loro eccezionali battaglie, la storia della famiglia di J.D. esplora gli alti e bassi che definiscono l’essenza stessa della sua famiglia."

Questa la trama ufficiale di Elegia Americana

J.D. Vance (Gabriel Basso), un ex marine del sud dell'Ohio e ora studente di giurisprudenza di Yale, è sul punto di ottenere il lavoro dei suoi sogni quando una crisi familiare lo costringe a tornare nella casa che ha cercato di dimenticare. J.D. deve affrontare le complesse dinamiche della sua famiglia natale negli Appalachi, incluso il suo instabile rapporto con la madre Bev (Amy Adams), che sta lottando con la dipendenza. Alimentato dai ricordi di sua nonna Mamaw (Glenn Close), la donna forte e intelligente che lo ha cresciuto, J.D. arriva ad abbracciare l'impronta indelebile della sua famiglia nel suo viaggio personale.