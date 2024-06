Elden Ring, possibile un film tratto dal gioco? Risponde il creatore Hidetaka Miyazaki

News Cinema

Hidetaka Miyazaki ha discusso della possibilità di adattare il suo Elden Ring in forma di lungometraggio cinematografico. Il gioco è stato scritto con la collaborazione del George R. R. Martin del Trono di Spade: non stupisce che siano già arrivate proposte...

A cavallo della recente uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree per il gdr d'azione Elden Ring della From Software, sviluppato con la collaborazione del George R. R. Martin del Trono di Spade, il Guardian ha chiesto al creatore del gioco Hidetaka Miyazaki se non fosse arrivata l'immancabile proposta per un adattamento cinematografico: c'è grande fermento su questo tipo di operazioni a Hollywood, considerando il successo di Super Mario Bros. - Il film. Miyazaki si è detto aperto, ma...

Hidetaka Miyazaki e il film da Elden Ring: "Non c'è ragione per rifiutare, ma bisogna costruire la fiducia"

Uscito nel 2022, ora arricchito da un'epansione (DLC), il gdr d'azione Elden Ring si è rivelato su tutte le piattaforme un altro grande successo (25 milioni di copie vendute) per la From Software di Hidetaka Miyazaki, dopo la sua saga di Dark Souls. Il filone degli adattamenti dai videogiochi si sta rivelando sempre più lucrativo per Hollywood, dopo le esplosioni di Five Nights at Freddy's o Super Mario Bros. - Il film, senza contare che pure le serie come The Last of Us o The Witcher (anche una popolare saga videludica, prima che di romanzi) hanno beneficiato del legame con l' "ottava arte". Miyazaki non ha negato che ci sia stato un interessamento per i suoi lavori, a maggior ragione per Elden Ring, il cui lore fantasy / horror è stato creato con la collaborazione del George R. R. Martin del Trono di spade. La From Software non si preclude certo la proposta, però...

Non vedo ragioni per negare un'altra interpretazione o adattamento di Elden Ring, per esempio un film. Ma non credo che io o la From Software abbiamo le conoscenze o le abilità per produrre qualcosa con un mezzo diverso. Quindi dovremmo avere un partner forte in gioco. Ci piacerebbe costruire un solido rapporto di fiducia, un accordo, per qualsiasi cosa cercassimo di ottenere. Certo, l'interesse c'è.