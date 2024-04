Five Nights at Freddy's 2 ha una data d'uscita ufficiale

News Cinema

Dopo il grande successo del primo film, era prevedibile che Five Nights at Freddy's 2 arrivasse in tempi relativamente brevi: la Universal Pictures e la Blumhouse hanno appena comunicato al CinemaCon la data d'uscita.

Sapevamo già che un Five Nights at Freddy's 2 era in preparazione, d'altronde la saga videoludica vanta una corposa quantità di capitoli, e il successo del primo film con Josh Hutcherson aveva convinto tutti: mancava soltanto una data d'uscita ufficiale... ed è arrivata nell'ambito del CinemaCon, direttamente dalle aziende coinvolte, cioè Universal Pictures e Blumhouse Productions. Bisognerà attendere il 2025, basso costo o meno. Nel frattempo, i fan dovranno accontentarsi di altre partite. Leggi anche Hunger Games, Josh Hutcherson racconta come ha reagito Jennifer Lawrence al successo di Five Nights at Freddy's

