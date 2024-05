El Paraìso: in anteprima esclusiva il poster del film con Edoardo Pesce

News Cinema

In concorso nella sezione Orizzonti alla Mostra del cinema di Venezia, dove ha raccolto tre premi, arriverà al cinema il 6 giugno con I Wonder Pictures il film di Enrico Maria Artale El Paraìso, con Edoardo Pesce. Ve ne mostriamo il poster ufficiale in anteprima esclusiva.

Presentato in anteprima nella sezione Orizzonti alla scorsa Mostra del cinema di Venezia, El Paraìso, il nuovo film di Enrico Maria Artale, arriverà al cinema il 6 giugno distribuito da I Wonder Pictures. Nel film, assieme al protagonista, uno dei nostri attori più bravi ed amati, Edoardo Pesce, ci sono l'attrice colombiana Margarita Rosa De Francisco, in un ruolo che le è valso il premio come miglior attrice proprio nella sezione Orizzonti, Maria del Rosario Barreto e Gabriel Montesi, che con Pesce ha recitato in Christian e che è attualmente al cinema in Sei fratelli. Sempre a Venezia, Artale è stato premiato per la miglior sceneggiatura e il film ha vinto il premio Arca - Cinema Giovani come miglior film, votato da una giuria giovani tra i 18 e il 26 anni. Di El Paraìso vi offriamo in anteprima il bel poster ufficiale.





La trama di El Paraìso

Julio Cesar ha quasi quarant’anni e vive ancora con sua madre, una donna colombiana dalla personalità trascinante. I due condividono praticamente tutto: una casetta sul fiume piena di ricordi, i pochi soldi guadagnati lavorando per uno spacciatore della zona, la passione per le serate di salsa e merengue. Un’esistenza ai margini vissuta con amore, al tempo stesso simbiotica e opprimente, il cui equilibro precario rischia di andare in crisi con l’arrivo di Ines, giovane ragazza colombiana reduce dal suo primo viaggio come “mula” della cocaina. Tra desiderio e gelosia la situazione precipita rapidamente, al punto che Julio si troverà a compiere un gesto estremo, in un viaggio doloroso che lo porterà per la prima volta nella sua terra di origine.