Edward Norton prende il posto di Benedict Cumberbatch nel biopic su Bob Dylan: ecco che ruolo interpreterà

Nuovo acquisto per il cast di A Complete Unknown. Il biopic su Bob Dylan diretto da James Mangold, con protagonisti Timothée Chalamet ed Elle Fanning, conterà anche sulla presenza di Edward Norton. Che ruolo interpreterà la star di Fight Club? E per quale motivo Benedict Cumberbatch ha ceduto il testimone al collega?

È ormai da qualche anno che si parla del film biografico su Bob Dylan e, finalmente, si comincia a far sul serio. A pochi passi dall'inizio della produzione della pellicola, Deadline ha annunciato un gran colpo di scena. Edward Norton è entrato ufficialmente nel cast al posto di Benedict Cumberbatch. Scopriamo dunque in quale ruolo vedremo la star di American History X (1998).

Protagonisti di A Complete Unknown, questo il titolo del film diretto da James Mangold, saranno Timothée Chalamet e Elle Fanning. La star di Wonka presterà il volto al giovane Dylan mentre Fanning sarà Sylvie Russo, artista e studentessa di cui il cantante s'innamorò negli Anni Sessanta. Chalamet e l'attrice hanno già condiviso il set (interpretando proprio una coppia di giovani innamorati) nella commedia Un giorno di pioggia a New York (2019), diretta da Woody Allen.

Benedict Cumberbatch avrebbe dovuto vestire i panni del cantante folk Pete Seeger, che per Dylan fu un imprescindibile punto di riferimento tanto per l'ispirazione musicale che per la carriera. Tuttavia, a causa dei ripetuti slittamenti nella produzione, entrati in conflitto con altri impegni, la star britannica ha lasciato la Searchlight Pictures e il film di James Mangold. Al suo posto, è subentrato il già citato Edward Norton, visto recentemente in Glass Onion - Knives Out (2022) e Asteroid City di Wes Anderson (2023).

Il protagonista di Fight Club non è del tutto estraneo al mondo dei biopic. Nel 2002 ha interpretato il ruolo di Nelson Rockefeller in Frida di Julie Taymor. In questo caso il suo personaggio è tutt'altro che marginale, dal momento che, senza Seeger, a Bob Dylan sarebbe mancato non solo un mentore. Ma anche qualcuno che gli presentasse le persone giuste e lo aiutasse a muoversi nell'ambiente musicale. L'artista è stato uno dei primi a capire che quel ragazzino arrivato dal Minnesota sarebbe diventato una leggenda. E il talentuoso Norton saprà senz'altro conferire spessore e personalità al ruolo.

Nel cast c'è anche Monica Barbaro, che interpreterà la cantautrice ed attivista Joan Baez. Firma la sceneggiatura Jay Cocks, collaboratore fidato di Martin Scorsese. Per il regista Premio Oscar, l'autore ha firmato, tra gli altri, lo script di L'età dell'innocenza (1993) e di Gangs of New York (2002). A produrre il biopic, ci sono Fred Berger di Range, Peter Jaysen, Bob Bookman e Alan Gasmer di Veritas Entertainment Group, Alex Heineman, Jeff Rosen e Mangold di The Picture Company.

Come si accennava, A Complete Unknown entrerà in produzione a New York a marzo. Secondo le indiscrezioni, la storia si concentrerà sugli inizi della carriera di Dylan e sul concerto di Newport, del 1965. L'artista, in quell'indimenticabile occasione, salì sul palco con una chitarra elettrica e scrisse una pagina indimenticabile della storia della musica moderna. In una recente intervista, Mangold ha svelato per quale motivo ha scelto di concentrarsi su questa particolare fase della vita di Bob Dylan.

Il motivo per cui Bob [Dylan, ndr] ci ha sostenuto così tanto nel realizzare il film è legato a quello che racconterà. I migliori film ispirati a fatti realmente accaduti non seguono gli eventi dalla nascita alla morte, ma affrontano un momento davvero specifico. In questo caso, potrebbe sembrare davvero in stile Altman, ma si tratta di un'opera collettiva sull'inizio degli anni '60 a New York. Su questo ragazzino di 17 anni, con 16 dollari in tasca, che fa l'autostop per arrivare a New York e incontrare Woody Guthrie, che è in ospedale e sta morendo a causa di una malattia ai nervi.