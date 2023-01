Eddie Redmayne sul futuro di Animali Fantastici: a quando il prossimo film?

News Cinema

Eddie Redmayne ha condiviso un breve aggiornamento sul futuro della saga ambientata nell'universo di Harry Potter: ci sarà un Animali Fantastici 4?

Cosa ne sarà di Animali Fantastici? A regalare una breve anticipazione sul futuro del franchise è stato Eddie Redmayne, che interpreta Newt Scamander sin dal primo film. Finora la serie ambientata nell’universo di Harry Potter ha portato in sala tre adattamenti. Dopo Animali Fantastici e dove trovarli uscito nel 2016, è stata la volta di Animali fantastici – I crimini di Grindelwald nel 2018 ed infine I segreti di Silente nel 2022. I sequel hanno subito una leggera agitazione quando, ai vertici, hanno deciso di sostituire nel terzo film il personaggio di Grindelwald interpretato da Johnny Depp con Mads Mikkelsen.



Animali Fantastici - I Segreti di Silente: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del film - HD

Animali fantastici, il futuro del franchise: le parole di Eddie Redmayne sul quarto film

Non è trascorso molto dall’uscita al cinema del terzo capitolo di Animali fantastici, ma a quando un quarto film? A commentare la possibilità e il futuro della saga è stato Eddie Redmayne. La trama trae spunto dall’immaginazione di JK Rowling, penna che si cela dietro il grande successo di Harry Potter. Al momento, però, l’aggiornamento rilasciato dall’attore protagonista è alquanto deludente. Redmayne, infatti, ha dichiarato di non conoscere lo status del film né se si farà mai. Ai microfoni di NME, ha dichiarato:

Al momento non c’è niente di cui sono a conoscenza. Quindi, per quanto so, il progetto non è stato presentato sul tavolo di discussione.

I segreti di Silente, nonostante abbia aiutato a chiudere un cerchio, ha lasciato una porta aperta nel finale come i film precedenti, permettendo quindi la realizzazione di un quarto film. Al momento, però, tutto sembra tacere e nessuno ha voluto sbilanciarsi sull’annunciare la realizzazione di un quarto capitolo della saga. L’universo di Harry Potter, tratto dagli omonimi romanzi della Rowling, ha permesso al cinema di puntare su otto film. È anche vero che, a dispetto della saga principale, Animali fantastici non ha decollato perfettamente al botteghino. Soltanto il primo film, come riporta ScreenRant, ha brillato in termini di incassi, mentre i successivi due sequel hanno guadagnato una reazione differente da parte del pubblico. È anche vero che l’eredità di Harry Potter è preziosa ed è per questo che un quarto film potrebbe comunque essere realizzato. Bisognerà attendere per saperne di più.