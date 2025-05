Ed Gale è morto a 61 anni: ha interpretato Chucky in La Bambola Assassina

News Cinema

Lutto nel mondo del cinema horror. Ed Gale, leggendario interprete di Chucky nel cult La Bambola Assassina, è morto all’età di 61 anni. Recitò anche in Howard e il destino del mondo e in Balle Spaziali di Mel Brooks.

Ed Gale si è spento in un hospice di Los Angeles all'età di 61 anni, per cause non ancora chiarite ufficialmente. L'attore e stuntman è noto in tutto il mondo per aver interpretato il terrificante Chucky nell'iconico La Bambola Assassina. L'horror cult diretto da Tom Holland, incentrato su un bambolotto posseduto da un killer, ha avviato un celebre franchise che include sei sequel, un reboot e una serie televisiva. Ad annunciare la scomparsa di Gale, che ha anche interpretato il personaggio principale nella commedia Marvel Howard e il destino del Mondo (1986), è stata la nipote Kayse Gale.

In un post condiviso su Facebook, Kayse ha scritto: "È con il cuore pesante e una bara sorprendentemente leggera (avete capito cosa ho fatto?) che annunciamo l'improvvisa scomparsa di nostro zio, Ed Gale. Ha fatto il suo ultimo inchino e ora è l'headliner dell'aldilà. È partito per la California a vent'anni, con 41 dollari e un sogno, e non si è mai voltato indietro".

"È stato un piacere lavorare con Ed ne La bambola assassina - ha dichiarato a People il regista Tom Holland - ha avuto un ruolo importante nell'aiutarmi a trasmettere l'azione di Chucky e quindi a creare un motivo per temerlo. Ed era sempre pronto a intervenire quando chiamavo all'azione". A doppiare Chucky è stato Brad Dourif, ma Gale ha interpretato fisicamente il personaggio nei due film originali e ne La sposa di Chucky (1998).

Nel corso della sua carriera, Gale, alto 103 cm, è apparso in oltre 130 film, programmi TV e spot pubblicitari. Ha interpretato i Dink in Balle Spaziali (1987) di Mel Brooks ed era nel cast, tra gli altri, di Mowgli - Il libro della giungla (1994) di Stephen Sommers e di Fratello, dove sei? (2000) di Joel ed Ethan Coen. Sul piccolo schermo, lo abbiamo visto nella quinta stagione di Baywatch.

"Il ruolo preferito di Ed era quello dello 'zio divertente' - continua Kayse nel post - Il suo linguaggio dell'amore era condividere la sua passione per l'industria dello spettacolo e la magia di Hollywood con le sue nipoti. Ed adorava gli hotdog del 7-Eleven con quantità disgustose di ketchup. Gli piaceva ricordare i suoi giorni di gloria come DJ alla pista di pattinaggio di Plainwell. Odiava Bill Maher senza una buona ragione. Si deliziava con la lenta progressione del raccontare una bella storia e con gli imbrogli a cribbage. Aveva una risata da paura, e ci mancherà".