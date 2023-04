Ecco il Capitan Uncino di Jude Law: l'attore ci parla di Peter Pan & Wendy

News Cinema

È disponibile in streaming su Disney+ questa versione in live action del quattrordicesimo Classico animato della Disney, che arriva a 70 anni da quel film e nell'anno del centenario della casa di Burbank.

Jude Law non aveva mai avuto un particolare rapporto con Capitan Uncino, da bambino. “Mi ricordo che lo consideravo un personaggio divertente, credo, ma questo è tutto”. Le cose però sono cambiate quando Law è diventato padre. “Quando il mio primo figlio aveva 4 o 5 anni adorava Peter Pan”, ha raccontato. “Allora io, in casa, facevo Uncino e lo inseguivo da una stanza all’altra usando una stampella per l’uncino e una spada di legno”.

Ora, invece, in Peter Pan & Wendy, il film che porta nuovamente sullo schermo, in live action, le avventure dei personaggi nati dalla fantasia di J.M. Barrie all’alba del Novecento, e che è disponibile in streaming dal 28 aprile su Disney+, Jude Law Uncino lo interpreta per tutto il resto del mondo. E ha perfino insistito per mettere in bocca al personaggio una parola, codfish, “merluzzo”, che faceva tanto ridere suo figlio quando giocavano assieme.

Ovviamente Law, in questo film diretto da David Lowery (qui leggete quello che il regista ci ha raccontato del film), non ha dovuto usare una stampella e una spada di legno, ma ha lavorato su un set dove ogni dettaglio era curatissimo e l’ha aiutato a entrare, letteralmente, nei panni di Uncino: “La verità del personaggio sta letteralmente negli stivali, nel costume che indossi: sta a te compiere il passo decisivo, ma tutti quei piccoli dettagli aiutano a costruire un personaggio nella sua totalità”.

Altro aiuto fondamentale, dice Law, è stato un copione che ha definito “preciso ma che lasciava la possibilità di metterci del tuo”. Grazie al copione, e al supporto di Lowery, Law ha detto di aver ricevuto “ una grande opportunità: quella di comprendere davvero chi fosse Uncino, e scavare nel suo passato, e così facendo capire cosa l’avesse trasformato in un cattivo mantenendo la sua umanità. Non c’è alcuna ragione di interpretare un cattivo facendo il cattivo: un cattivo non sa di essere tale, lui pensa di essere l’eroe”.

Oltre al copione, punto di riferimento per l’attore nel suo ritratto di Uncino è stato il libro di Barrie “Peter & Wendy”, un libro che ha definito “scarno, eppure queste frasi hanno alimentato la nostra immaginazione per anni. Uncino è presente solo in un paio di capitoli, ma le frasi usate per descriverlo sono estremamente specifiche. Ad esempio si parla di lui come dell’unico pirata di cui Long John Silver aveva paura: quindi sapevo che doveva essere davvero spaventoso, e con una grande presenza fisica”.

Eppure, in Peter Pan & Wendy si racconta anche un Uncino umanissimo, capace di rimanere incantato da un ninna nanna che lo riporta al passato, un passato in cui lui e Peter non erano nemici, ma anzi...

Il film di Lowery arriva nell’anno del settantesimo anniversario del Classico animato che traduce in live action, e in quello del centenario della Disney. “Sono molto orgoglioso di essere parte di questa celebrazione, di questo grande traguardo”, ha commentato in proposito Law, “ma sono particolarmente orgoglioso di aver preso parte a un film la cui storia è rispettosa del passato ma al tempo stesso molto moderna, e in linea con lo spirito del tempo”.



Peter Pan & Wendy: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD



Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola Che Non C’è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un’avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre. Il film è interpretato da Jude Law (Animali fantastici - I segreti di Silente), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: The Final Chapter), Yara Shahidi (grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards - Gli intrighi del potere), Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) e Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show). Peter Pan & Wendy è diretto da David Lowery, da una sceneggiatura di David Lowery & Toby Halbrooks (Sir Gawain e il Cavaliere Verde) basata sul romanzo di J. M. Barrie e sul film d’animazione Le avventure di Peter Pan. Il film è prodotto da Jim Whitaker (Il drago invisibile), mentre Adam Borba (Nelle Pieghe del Tempo), Thomas M. Hammel (Thor: Ragnarok) e Toby Halbrooks sono i produttori esecutivi.