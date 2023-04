Peter Pan & Wendy: il regista David Lowery ci racconta il suo film

News Cinema

Arriva il 28 aprile in streaming su Disney+ questa nuova versione in live action del Classico animato della Disney, che si rifà al romanzo di J.M. Barrie e apre nuove prospettive in una storia senza tempo.

Apparso per la prima volta (in versione neonato) nel romanzo “L’uccellino bianco”, poi protagonista della pièce teatrale “Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere” e dei romanzi “Peter Pan nei Giardini di Kensington” e “Peter e Wendy”, il personaggio creato all'inizio del XX secolo dalla fantasia di J.M. Barrie è stato protagonista di numerosi adattamenti cinematografici, fin dagli inizi della storia del cinema.

Il più noto, però, lo sappiamo tutti, è il 14º Classico animato della Disney, Le avventure di Peter Pan, uscito nel 1953 ma tutt’ora amatissimo e direttamente o direttamente d’ispirazione per molte altre opere.

Come già avvenuto per numerosi altri Classici recenti e non - dal Libro della giungla a Pinocchio, passando per innumerevoli altri titoli - e come avverà per altri ancora (in arrivo ci sono La sirenetta, Biancaneve e altri ancora) anche Le avventure di Peter Pan ha ricevuto dalla Disney il “trattamento live action”: nasce così Peter Pan & Wendy, film che è disponibile in streaming su Disney+ dal 28 aprile.

Alla regia, la Disney ha voluto David Lowery, che è quello di film come Storia di un fantasma e il recente Sir Gawain e il Cavaliere Verde, ma anche di Il drago invisibile, il remake di Elliott e il drago invisibile nel quale la CGI prese il posto dell’animazione tradizionale della versione del 1977.



Peter Pan & Wendy: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Una luce nuova su una storia di rispettare

“All’inizio ho pensato ‘beh, è Peter Pan, conosco benissimo la storia, non sarà poi così difficile’”, ci ha raccontato Lowery, collegato via Zoom. “Poi, iniziando a lavorare sul copione, e sviluppandolo nel corso di alcuni anni, ho capito che pensiamo di sapere tutto ma non è così: c’è ancora molto da scoprire e che non è stato esplorato in questa storia, e che non era mai stato portato sullo schermo prima d’ora”.

Questo non vuol dire però che Lowery abbia stravolto l’immaginario che tutti noi abbiamo di Peter Pan e del suo mondo: “Dobbiamo onorare questo senso di familiarità che tutti noi abbiamo, dobbiamo dare al pubblico i Peter e le Wendy che conoscono e amano, ma anche raccontarli sotto una luce nuova. E la sfida di questo film era trovare quella luce, e la sua texture”.

In particolare, spiega Lowery, la sua attenzione si è focalizzata sul raccontare in maniera nuova il personaggio di Wendy, che considera in un certo senso quello più importante del film, “perché rappresenta noi spettatori: è lei che parte per andare sull’Isola che Non c’è, e noi partiamo con lei. Volevamo esplorare questo punto di vista”.

Nei panni di Wendy, nel film di Lowery, c’è Ever Anderson, la figlia di Milla Jovovich e di Paul W.S. Anderson, a tratti incredibilmente somigliante alla madre da giovane.

“Fin da quanto ho letto il copione e ho fatto il provino ho capito che qui Wendy era un personaggio nuovo”, ha raccontato l’attrice 15enne. “È una Wendy molto avventurosa, proveniente da un mondo, quello dei primi del Novecento, in cui essere una giovane donna non era facile, e faceva un po’ paura, ma lei affronta tutte le sfide che si trova di fronte, comprese quelle sull’Isola che non c’è rimanendo sempre fedele a sé stessa e a ciò che ama”.

L'Isola che non c'è... ma c'è

Anche l’Isola che non c’è, il luogo fantastico dove Wendy e i suoi fratellini vengono trasportati di Peter Pan e da Campanellino, e dove dovranno affrontare le insidie di Capitan Uncino e della sua ciurma, è stata raccontata da Lowery in modo nuovo, dotato di una concretezza in qualche modo inedita. “Era una cosa molto importante per me”, ha spiegato il regista. “Volevo che l’Isola sembrasse un posto reale, raggiungibile, non frutto dello sforzo di scenografi o di tecnici della CGI. Ho pensato al tipo di scenari naturali che mi affascinavano quando ero bambino, alla Scozia, all’Irlanda… Abbiamo girato a Terranova, e sulle isole Fær Øer. Abbiamo creato una versione dell’Isola mai vista prima, diversa dalla versione tropicale delle versioni precedenti”.

Peter Pan sì, ma al femminile

Altro elemento che Lowery ha raccontato essere fondamentale per lui in questo Peter Pan & Wendy era il rapporto tra il personaggio di Ever Anderson e quello della fatina Campanellino, che qui ha il volto di Yara Shahidi. “Se guardare il film originale il rapporto tra le due era abbastanza ridotto e riduttivo, e noi volevamo creare qualcosa di diverso”, ha spiegato Lowery. “Volevamo raccontare due personaggi che crescono nel corso della storia e che cambiano l’un l’altra”. Per raccontare questa evoluzione, fondamentale è stato l’utilizzo del linguaggio: “Campanellino parla il linguaggio delle fate, Wendy parla come un essere umano, e fanno fatica a comprendersi, e da questa fatica, da questa sfida per la comprensione reciproca è passata la loro evoluzione”.

Sembra chiaro, a questo punto, che - in linea con i tempi e le loro esigenze - questo Peter Pan & Wendy è un film decisamente al femminile, tanto più che centrale è anche il rapporto di Wendy con la madre, e il tema della maternità in generale.

“Di Spielberg dicono che faccia film su suo padre”, ha detto Lowery, “mentre io continuo a fare film su mia madre. Qui il cuore emotivo della storia mi spingeva naturalmente in quella direzione, specialmente per via dell’importanza data al personaggio di Wendy. Ma il confronto con la figura materna è una cosa che riguarda anche Peter, e Uncino. Uno dei motivi per vui non ho rispettato la tradizione per cui l’attore che interpreta Uncino è lo stesso che interpreta il signor Darling è perché volevo suggerire che i temi del film si muovono in direzioni diverse rispetto alla tradizione”.

Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola Che Non C’è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un’avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre. Il film è interpretato da Jude Law (Animali fantastici - I segreti di Silente), Alexander Molony (The Reluctant Landlord), Ever Anderson (Resident Evil: The Final Chapter), Yara Shahidi (grown-ish), Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering (A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe), Jacobi Jupe, Molly Parker (House of Cards - Gli intrighi del potere), Alan Tudyk (Rogue One: A Star Wars Story) e Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show). Peter Pan & Wendy è diretto da David Lowery, da una sceneggiatura di David Lowery & Toby Halbrooks (Sir Gawain e il Cavaliere Verde) basata sul romanzo di J. M. Barrie e sul film d’animazione Le avventure di Peter Pan. Il film è prodotto da Jim Whitaker (Il drago invisibile), mentre Adam Borba (Nelle Pieghe del Tempo), Thomas M. Hammel (Thor: Ragnarok) e Toby Halbrooks sono i produttori esecutivi.