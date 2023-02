E se M3GAN apparisse in Toy Story 5?

News Cinema

Una delle ultime volontà espresse sul web è quella di coinvolgere la bambola assassina nel prossimo film di Toy Story. Ma è fattibile?

E se M3GAN si unisse ai giocattoli di Toy Story 5? Una proposta allettante agli occhi dei fan della bambola assassina arrivata in sala ad inizio gennaio e battendo record al botteghino. Ed è piaciuta così tanto da guadagnare quasi rapidamente un film sequel. In attesa di scoprire come ciò accadrà, considerando quel finale aperto, i fan sperano di rivederla presto anche in un progetto più armonioso come il quinto capitolo di Toy Story.



M3GAN potrebbe apparire in Toy Story 5? La speranza dei fan

Il ritorno della bambola assassina al cinema propone questa volta un androide, dotato quindi di intelligenza artificiale. Il suo nome è M3GAN ed è stata creata da Gemma, esperta di robotica, con l’intento di lanciare una potente innovazione sul mercato. Acquistando questa bambola si ha la possibilità di affiancarla come una sorta di tutor, amica e famigliare al proprio bambino. Ma sin dall’inizio il prototipo pensato da Gemma manifesta instabilità, di cui la scienziata si accorgerà quando sarà troppo tardi. Assegnata a sua nipote Cady, orfana di entrambi i genitori, M3GAN è costantemente al suo fianco. Vorrebbe accompagnarla ovunque, anche a scuola, e veglia sul suo sonno sviluppando una sorta di ossessione che sfocia nel macabro. La bambola inizia a commettere svariati omicidi e Gemma inizia a sospettare delle sue cattive intenzioni ad un passo dalla presentazione ufficiale della bambola sul mercato.





Tralasciando spoiler indesiderati, la storia di M3GAN non è da intendersi come un horror vero e proprio e il suo fascino ha già convinto la casa di produzione a realizzare un secondo film. Intanto i fan di Toy Story avrebbero piacere di coinvolgerla nel prossimo capitolo. Ve la immaginate la bambola assassina insieme a Buzz e Woody? Moltissimi utenti via Twitter hanno lanciato spunti, alcuni realizzando delle credibili fan art. Tra le storie più amate in casa Pixar, Toy Story ha ottenuto finalmente l’ok per un quinto film ma non è chiaro su cosa verterà la trama né chi coinvolgerà dei personaggi (e del cast originale). Integrare M3GAN potrebbe essere un’idea poco attuabile, considerando l’indole assassina della bambola, ma come si suol dire la speranza è sempre l’ultima a morire (nel caso di M3GAN, almeno quella).