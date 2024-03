E se a comandare fossero le ragazze? Ecco il trailer di Girls State, documentario targato Apple

News Cinema

Arriva il 5 aprile in streaming su Apple TV+ il documentario che racconta di un interessante esperimento scolastico-politico tutto al femminile. Ecco trailer e trama di Girls State.

Alcuni esempi della storia recente e non forse non sono proprio del tutto a favore di questa teoria, ma di sicuro sarà capitato anche a voi, più di una volta, di dire o di sentir dire da femministe o femministi che il mondo sarebbe un posto migliore, più prospero e più pacifico, se al comando ci fossero le donne.

Questo, in qualche modo, è anche il punto di partenza della storia che viene raccontata in un nuovo documentario Apple Original che sarà disponibile in streaming su Apple TV+ dal 5 aprile. Si intitola Girls State e si pone l'obiettivo di rispondere a una domanda molto simile: come sarebbe la democrazia statunitense se fosse nelle mani di ragazze adolescenti?

Il film, infatti, segue le vicende di 500 teenager provenienti da tutto lo stato del Missouri che si sono riunite per una settimana e si sono immerse in un elaborato laboratorio di democrazia. Loro compito era infatti quello di costruire da zero una nuova forma di governo, facendo campagna elettorale e formando una Corte Suprema per valutare le questioni più divisive del giorno.

Girls State, va ricordato, arriva in un momento in cui gli Stati Uniti d'America - schiacciati da una polarizzazione politica estrema - vivono dichiaratamente una crisi della loro democrazia; in cui il discorso sui diritti civili si fa sempre più urgente e la politica elettorale sempre più fragile, e le questioni razziali e di uguaglianza di genere in una democrazia rappresentativa sono di scottante attualità.

Nel film le giovani protagoniste affrontano i complicati percorsi che le donne devono intraprendere per costruire il proprio potere politico. Seguendo un punto di vista nettamente femminile e caratterizzato da un'insicurezza adolescenziale, un umorismo pungente e un desiderio di vera amicizia, le giovani leader di Girls State conquistano cuori e menti, non solo le elezioni.

Questo è il trailer ufficiale di Girls State: