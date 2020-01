È morto Sonny Grosso, il vero protagonista de Il braccio violento della legge

News Cinema

"Cloudy" Grosso, il leggendario poliziotto che assieme ad Eddie Egan sgominò un gigantesco traffico di eroina a New York, interpretato nel film premio Oscar da Roy Scheider, diventato poi consulente e produttore, è morto a 89 anni. Il saluto di William Friedkin.

Per il suo carattere ombroso e introverso, tutto il contrario di quello del suo partner Eddie Egan, Sonny Grosso - morto ieri all'età di 89 anni - era stato soprannominato chiamato "Cloudy". E lo aveva reso benissimo Roy Scheider, nel film premio Oscar Il braccio violento della legge, che fu candidato nel 1972 per il ruolo di Buddy Russo.

Era proprio Grosso il vero poliziotto, che assieme a Egan (nel film Popeye Doyle, il magnifico Gene Hackman, che vinse la statuetta come miglior protagonista), dopo mesi di paziente lavoro, a scoprire e sventare un gigantesco traffico di eroina nel 1961 a New York, la famosa French Connection, raccontata in un libro di Robin Moore e portata sullo schermo in maniera magnifica da William Friedkin, anch'egli premiato dall'Academy per la regia.

Sonny Grosso ed Eddie Egan, l'italo-americano e l'irlandese, furono consulenti del film e vi apparvero anche in due ruoli (più consistente quello di Egan, scomparso nel 1995). Friedkin, che utilizzò Grosso come consulente anche per Cruising (dove appare nel ruolo del detective Blasio), e successivamente per Pollice da scasso, strinse con l'ex poliziotto un'amicizia durata tutta la vita, ed è stato proprio lui ieri sera su Twitter a salutarlo con commozione.

Sonny Grosso has died. He was a brother to

Me and will always live in my heart — William Friedkin (@WilliamFriedkin) January 23, 2020

Sonny Grosso si chiamava in realtà Salvatore, ed era nato a Dusseldorff ed era poi emigrato con la famiglia New York dove, entrato in polizia, vi rimase per 32 anni di una brillante carriera, seguita da una seconda proprio nel mondo dello spettacolo, dove era stato introdotto grazie a Friedkin. Dopo il film sulle sue imprese, fu consulente di Coppola nel Padrino, e vi appare anche in un cameo. Leggenda vuole che fosse la sua calibro 38 la pistola che Al Pacino recupera nel bagno del ristorante prima di uccidere Sollozzo e McKluskey. In televisione Grosso ha prestato le sue conoscenze professionali a show come Baretta e Kojak, ma la sua attività più consistente è stata quella di produttore: tra i suoi moltissimi crediti le serie Night Heat, True Blue e The Big Easy.