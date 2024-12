È morto Angus MacInnes, l'ex pilota imperiale Jon "Dutch" Vander di Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza

News Cinema

Ci ha lasciato Angus MacInnes, che in Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza e Rogue One è stato Jon "Dutch" Vander, Gold Leader della ribellione contro l'Impero. Ne dà notizia la famiglia con un commovente discorso postato sui social.

Si è spento, all'età di 77 anni, Angus MacInnes, attore canadese che i fan di Star Wars ricordano innanzitutto in Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza nei panni di Jon "Dutch" Vander, Gold Leader della ribellione contro l'Impero e quindi figura non esattamente secondaria della saga di Guerre Stellari. MacInnes aveva ripreso il ruolo in Rogue One, continuando a incarnare valori come la libertà e la giustizia. Non a caso aveva avuto il coraggio di recedere dall'incarico di pilota imperiale quando gli era stato ordinato di bombardare il suo pianeta natale.

Il commovente discorso della famiglia di Angus MacInnes per la sua morte

La famiglia di Angus MacInnes ha dato la notizia della sua scomparsa, avvenuta il 23 dicembre, sui social, attraverso un'affettuosa e commossa dichiarazione:

A tutti i fan di Angus sparsi per il mondo: è con il cuore spezzato che scriviamo che Angus MacInnes, adorato marito, padre, nonno, fratello, zio, amico e attore, è morto il 23 dicembre 2024. Se n'è andato in pace, circondato dall’affetto dei suoi familiari. La carriera di Angus ha attraversato i decenni, regalandogli ruoli indimenticabili in film come Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza (in cui era il Gold Leader Jon "Dutch" Vander), Witness - Il testimone, Dredd - La legge sono io, Captain Phillips e molti altri. Il suo lavoro lo ha portato a vivere innumerevoli vite, rendendolo orgoglioso di far parte di storie che continuano ad appassionare il pubblico di tutto il mondo. Angus era più di un attore: era un animo gentile, premuroso e generoso che portava calore e umorismo nell'esistenza di tutte le persone che incontrava. Mancherà terribilmente alla sua famiglia, agli amici, ai colleghi attori e anche a tutti i suoi fan sparsi per il mondo. La famiglia vi ringrazia.

Nato nel 1947 a Windsor, in Ontario, Angus MacInnes ha avuto dunque una carriera importante, muovendosi fra cinema e televisione. L'esordio davanti alla macchina da presa è avvenuto nel 1975, quando ha recitato nel primo Rollerball, mentre in tv è apparso per la prima volta nel 1977 in Spazio: 1999. Della sua filmografia fanno parte anche in Helboy, Atlantic City, BlacK Dahlia, Eyes Wide Shut, per citare soltanto alcuni titoli. MacInnes amava tantissimo la saga di Star Wars e non vedeva l'ora di partecipare alle convention dedicate per incontrare il suo pubblico.