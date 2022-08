È morta Charlbi Dean, protagonista femminile di Triangle of Sadness, film vincitore della Palma d'Oro a Cannes

News Cinema

È morta la modella e attrice Charlbi Dean, che in Triangle of Sadness di Ruben Östlund interpretava un'influencer. Era agli inizi di una promettente carriera sia al cinema che in tv.

È morta, a soli 32 anni, nel pieno della sua bellezza e giovinezza, e nel momento in cui si stava affermando come attrice, Charlbi Dean, protagonista femminile del film trionfatore del Festival di Cannes 2022 Triangle of Sadness, che ha portato il regista Ruben Östlund a vincere la sua seconda Palma d'Oro.

Chi ha visto Triangle of Sadness sa che Charlbi Dean interpretava una giovane influencer che aveva una relazione con un fatuo modello. Il film di Östlund si divide in tre parti, e la prima è quasi interamente dedicata a un polemico scambio di opinioni fra i due fidanzati. Sappiamo benissimo che solo attori capaci e carismatici possono reggere una scena così difficile, perché devono mantenere alta la tensione solo attraverso le parole e qualche movimento del corpo. Charlbi Dean ci riusciva benissimo e, nel terzo segmento di Triangle of Sadness, l'influencer compiva un importante viaggio interiore, liberandosi di sovrastrutture, snobismo e paure, e dimostrando grande intelligenza.

La breve carriera di Charlbi Dean

Charlbi Dean si è spenta lunedì 22 agosto a New York. La causa della morte è un'improvvisa malattia. Modella dall'età di sei anni, Charlbi era entrata a far parte di un'importante agenzia di moda a 12 anni. Triangle of Sadness non è stato il suo unico film. Nata a Città del Capo, in Sudafrica, aveva recitato nel film con John Cleese Spud e nel suo sequel Spud 2: The Madness Continues. Era stata fra gli interpreti del film d'azione e fantascienza Death Race: Inferno e dell'horror Don’t Sleep. Era quindi apparsa nel film drammatico con David Strathairn An Interview With God e nella commedia Can't Have You, dopodiché era arrivato Ruben Östlund e l'aveva presa per Triangle of Sadness, che uscirà prossimamente nelle nostre sale distribuito da Teodora. Passando alla tv, Charlbi Dean aveva recitato in Black Lightening.

