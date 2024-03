Dune Parte Due tiene la vetta del boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Dune - Parte Due è sempre in cima agli incassi del botteghino italiano del weekend, seguito da La zona d'interesse e Race for Glory - Audi vs. Lancia con Riccardo Scamarcio.

Dune - Parte Due non demorde: la seconda parte dell'adattamento herbertiano firmata Denis Villeneuve rimane saldamente in vetta al boxoffice italiano del weekend, portando a casa un altro 1.020.450 euro, per un risultato nostrano fino a questo momento di 8.268.600 (fonte Cinetel). Costato sui 190 milioni di dollari stando a Variety, il lungometraggio Warner Bros. Discovery ha toccato quota 494.718.000 dollari nel mondo intero (fonte Boxofficemojo), superando quindi ormai di una sessantina di milioni la prima parte uscita nel 2021. Se mai ci fossero dubbi, un terzo atto con questi numeri è quasi scontato.

Sale dalla terza alla seconda posizione, forse per l'effetto Oscar 2024 come miglior film internazionale, La zona d'interesse di Jonathan Glazer, resoconto della tranquilla esistenza del comandante del campo di concentramento di Auschwitz, Rudolf Höß. Agghiacciante nella sua straniante serenità, il film raccoglie qui altri 605.600 euro, per un totale italiano di 3.689.200 euro.

Debutta al terzo posto il racconto di Race for Glory: Audi vs. Lancia, dove Riccardo Scamarcio interpreta Cesare Fiorio, capo della squadra Lancia ai Mondiali di Rally del 1983, quando sfidò l'Audi gestita da Roland Gumpert (Daniel Brühl): ai nastri di partenza il film di Stefano Mordini totalizza 562.700 euro.