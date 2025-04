Dune: Messiah, Jason Momoa tornerà per il film: "Ci sarò anche io"

News Cinema

Jason Momoa ha confermato che riprenderà il ruolo di Duncan Idaho in Dune: Messiah, un annuncio che potrà sorprendere i fan del grande schermo ma molto poco chi ha già letto i romanzi di Frank Herbert.

Era facile credere che Jason Momoa avesse ormai archiviato i suoi giorni nelle lande sabbiose di Dune ed invece, a gran sorpresa, è stato proprio l’attore a confermare il suo inaspettato ritorno. Con Dune: Messiah che proseguirà le avventure di Paul Atreides con la regia di Denis Villeneuve, anche Duncan Idaho riapparirà sul grande schermo. Il personaggio di Jason Momoa è stato introdotto in Dune – Parte 1 come il capo militare di Casa Atreides, molto affezionato a Paul e alla sua famiglia che si è sacrificato per salvare l’erede Atreides dopo la morte del padre.

Gli spettatori dei due film di Dune avranno le idee alquanto intrecciate al pensiero che Jason Momoa riprenderà il suo ruolo in Dune: Messiah, mentre chi ha letto i romanzi di Frank Herbert in un certo senso aspettava con pazienza questo annuncio. Fatto sta che Jason Momoa non avrebbe dovuto spifferare questo segreto. Intervistato nel salotto di The Today Show, l’attore ha rivelato che il suo Duncan prenderà parte al terzo film di Dune diretto da Denis Villeneuve e ha poi aggiunto di essere nervoso proprio perché consapevole di essersi cacciato nei guai per quella confessione.

Tornerò anche io. L’ho detto qui per la prima volta, proprio a voi, quindi ora mi hai messo nei guai! Beh, non so se è proprio così, ma funziona un po’ come Il Trono di Spade, non so se mi spiego. Se non hai letto i romanzi, non è colpa mia, giusto? Sì, comunque, ci sarò anche io.

Il mentore di Paul Atreides farà il suo ritorno in Dune: Messiah. Verso la fine del primo film, però, Duncan aveva scelto di sacrificarsi per salvare Paul e sua madre difendendolo dai guerrieri Sardukar e tutti avevano dato per scontato che fosse morto, siccome non è apparso in Dune – Parte 2. Dune: Messiah, però, partirà con un salto temporale: nel romanzo, infatti, sono trascorsi 12 anni dagli eventi narrati precedentemente e Paul è alla guida del suo saldo impero, per cui molte delle casate nobiliari tenteranno di ingraziarsi il nuovo Imperatore. Tra questi ci sono i Tleilaxu, che vivono di un’ingegneria genetica estrema, e offrono a Paul un regalo: un “ghola” progettato per essere come Duncan Idaho, una sorta di clone chiamato Hayt e addestrato per servire l’Imperatore, ma che ha una quantità di memoria genetica che lo collega al vero Duncan. Paul, contro ogni giudizio logico, accetta il “ghola”.