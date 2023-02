Dune 2: il Feyd-Rautha di Austin Butler non c'entra niente con Elvis, parola di Dave Bautista

News Cinema

In Dune 2, Austin Butler interpreta Feyd-Rautha, che non ha nulla in comune Elvis Presley. Lo dice Dave Bautista, che ha parlato della performance del collega candidato all'Oscar per il film di Baz Luhrmann.

Torniamo a parlare di Dune 2 e di Austin Butler, a cui è andato il ruolo di Feyd-Rautha, alias il nipote del barone Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård). Sappiamo che per l'attore l'esperienza con Denis Villeneuve e il numeroso cast del secondo film sul romanzo di Frank Herbert è stata entusiasmante, ma oggi apprendiamo qualcosa in più sulla sua interpretazione. In un'intervista a USA Today, infatti, un compagno di set di Butler ha detto che la sua voce non somiglia minimamente a quella di Elvis Presley che abbiamo sentito in Elvis. Questo compagno di set è Dave Bautista, che fa la parte di Glossu "Bestia" Rabban Harkonnen, il fratello di Feyd-Rautha.

Il personaggio di Austin Butler non era presente nel primo Dune, quindi l'attore è una new entry nell'universo portato in vita dal regista franco-canadese. Lo vedremo in azione il prossimo autunno, insieme a Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, eccetera. A quel punto potremo ascoltare Austin e dare o meno ragione a Bautista, attualmente in sala nel thriller-horror Bussano alla porta, diretto da M. Night Syamalan.

Leggi anche Dune 2, Austin Butler sul suo personaggio: "Crede di essere l'eroe della sua storia"

Dave Bautista parla di Austin Butler in Dune 2

Ma cosa ha detto esattamente Dave Bautista della performance vocale di Austin Butler, che grazie al film di Baz Luhrmann ha ottenuto la sua prima candidatura all'Oscar come miglior attore protagonista?

È il ragazzo più dolce che abbia mai conosciuto. Il suo personaggio non è né Austin Butler né Elvis. La sua voce è diversa, il suo aspetto è diverso. Tutto ciò che lo riguarda è spaventoso.

Poi Dave Bautista ha parlato del suo Rabban Harkonnen, che in Dune 2 avrà molto più spazio che in Dune. L'attore ha definito il suo personaggio "semplicemente un incubo", specificando che nel secondo film ogni cosa sembra portata alle estreme conseguenze:

Il primo film era un'introduzione a questo secondo. Succedono moltissime cose, è più sanguinario, più politico, più intenso. Ci sono anche momenti di leggerezza che riescono ad essere divertenti, anche se si tratta di un umorismo assurdo, però sono presenti, ed è per questo che è tutto più amplificato rispetto al primo film.

Tornando ad Austin Butler, dobbiamo ricordare che si tratta di un attore del Metodo, che quindi si immerge completamente nei personaggi che gli vengono affidati. Così è stato per Elvis Presley, con cui Austin si è praticamente fuso, restando spesso in parte e riuscendo ad appropriarsi delle movenze del Re del rock e della sua voce, o meglio del suo accento del Sud degli States.

Ricordiamo che Dune 2 arriverà nelle sale USA il prossimo 3 novembre.