Dune 2, al via le riprese questo mese in Italia!

Le riprese di Dune - Parte 2 stanno decollando: in attesa del film di Denis Villeneuve in uscita al cinema nel novembre 2023, potrete forse dare una sbirciata questo mese al set, perché si girerà in Italia!

Le riprese di Dune - Parte 2, nelle sale nel novembre 2023, sono partite e per due giorni (a partire da oggi) si svolgeranno anche in Italia: per la precisione la troupe di Denis Villeneuve per conto della Warner Bros., impegnata a completare l'adattamento del romanzo di Frank Herbert con questo secondo atto, sarà in Veneto. Il set utilizzerà un'architettura preesistente. Leggi anche Dune 2, Christopher Walken sarà l'imperatore Shaddam IV

Dune 2 si gira anche in Veneto ad Altivole presso Treviso