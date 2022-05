Dune 2, Christopher Walken sarà l'imperatore Shaddam IV

News Cinema

Colpo grosso di Denis Villeneuve per il ruolo dell'imperatore Shaddam IV in Dune Parte 2: sarà interpretato dal grande Christopher Walken, che si unisce ai nuovi arrivi già annunciati.

Un bel colpo per il Dune Parte 2 di Denis Villeneuve, in arrivo nell'autunno 2023: nel ruolo dell'Imperatore Shaddam IV, che non abbiamo ancora visto nella prima parte, ci sarà addirittura Christopher Walken, che va quindi ad aggiungersi alle nuove entrate già annunciate del secondo atto, Florence Pugh e Austin Butler. Dopo l'apprezzamento per l'avvio dell'adattamento del romanzo di Frank Herbert, Villeneuve sembra rimanere sulla strada giusta. Leggi anche Dune 2: nuovi ragguagli da Denis Villeneuve, fra work in progress e tecnologia IMAX

Christopher Walken è Shaddam IV in Dune Parte 2