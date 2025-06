Dragon Trainer, una clip in anteprima esclusiva del film: l'inizio dell'addestramento!

News Cinema

Vi mostriamo in anteprima esclusiva una scena in italiano di Dragon Trainer, in tutti i cinema dal 13 giugno. Comincia l'addestramento per i futuri ammazzadraghi... e il nostro protagonista Hiccup sembra davvero un pesce fuor d'acqua!

È possibile che qualcuno abbia già visto nelle sale italiane il remake dal vero di Dragon Trainer, perché il film di Dean DeBlois targato Universal Pictures ha avuto delle anteprime domenica 8 giugno: ricordiamo però che il film arriva ufficialmente in tutta Italia il 13 giugno, e quale miglior modo di scaldarsi se non con una clip in italiano, che vi mostriamo in esclusiva? La scena racconta l'impatto con il corso di addestramento per la futura generazione di ammazzadraghi, nell'isola vichinga di Berk: aspiranti guerrieri e guerriere sono entusiasti, ma uno di loro lo è molto meno... e vorrebbe essere altrove!



Dragon Trainer: Una Clip Ufficiale italiana del Film in anteprima esclusiva - HD

