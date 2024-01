Dragon Trainer, avviate ufficialmente le riprese del live action

News Cinema

Il live action di Dragon Trainer sta prendendo finalmente forma: il regista ha documentato l'inizio delle riprese condividendo uno scatto dal set.

Il pubblico attende con forte curiosità l’arrivo di Dragon Trainer al cinema, questa volta in chiave live action. E dal set arriva finalmente un’importante novità. Dopo settimane di annunci relativi al cast, il progetto ha finalmente spiccato il volo. Grazie ad una foto testimonianza del regista Dean DeBlois, sappiamo che il film in carne ed ossa ha finalmente avviato le riprese. Basato sul franchise d’animazione di DreamWorks, che a sua volta trae spunto dalla serie di romanzi, Dragon Trainer (in lingua originale intitolato How to Train Your Dragon) rivisiterà la trama del primo film d’animazione con protagonista Hiccup e il suo amico drago Sdentato.



Dragon Trainer, il film live action ha avviato ufficialmente le riprese

Uno scatto minimalista, eppure eloquente è quello condiviso da DeBlois via Instagram. Il regista è in posa su quello che appare essere il set di Dragon Trainer, di cui vediamo molto poco se non una struttura alle sue spalle che dovrebbe fare riferimento al villaggio vichingo di Berk. Tra le mani impugna il ciak di scena, dove è possibile leggere chiaramente il titolo del film con tanto di logo. A rendere ancor più chiaro quello che sta succedendo è la didascalia aggiunta dal regista, che precisa: “Primo giorno di riprese. Siamo tutti così emozionati di essere finalmente sul set”.





Primo film live action di DreamWorks come precisa Screen Rant, Dragon Trainer renderà omaggio ad una famosa trilogia animata terminata con il terzo ed ultimo capitolo nel 2019. La storia seguirà quanto accaduto nel primo film, con Hiccup che incontra per caso un drago nero che chiamerà Sdentato e diventerà suo amico, nonostante tra draghi e vichinghi ci sia del risentimento da tempo. Fino ad ora il cast annunciato è ricco di nomi interessanti, a partire da Gerard Butler che riprenderà il ruolo di Stoick (già ottenuto nel cast di doppiatori della trilogia animata). In più troviamo Mason Thames che interpreterà il coraggioso Hiccup, mentre Nico Parker sarà Astrid. Nick Frost è una delle recenti aggiunte del cast, che si presterà come Skaracchio Ruttans.