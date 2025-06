Dragon's Lair, il regista James Bobin in trattative per unirsi al film di Ryan Reynolds

News Cinema

Il nuovo adattamento cinematografico con protagonista Ryan Reynolds tratto dall'omonimo videogame potrebbe aver scovato il suo regista.

Dragon's Lair è uno dei numerosi progetti cinematografici in fase di realizzazione che amplierà ancor di più la fetta videoludica sul grande schermo. Con il coinvolgimento di Ryan Reynolds , Dragon’s Lair avrebbe individuato anche il suo regista. Di chi si tratta?

Dragon’s Lair, l’adattamento del celebre videogame avrebbe scovato il suo regista

Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, James Bobin sarebbe in fase di trattative per occuparsi dell’adattamento di Dragon’s Lair, film prodotto da Ryan Reynolds, che figura anche come protagonista, in collaborazione con Netflix e basato sull’omonimo videogioco degli Anni ’80. Anche Roy Lee di Vertigo Entertainment figura come produttore insieme a Trevor Engelson di Underground Films.

La storia, tratta dall’omonimo videogioco, racconta di Dirk L’Audace, cavaliere coraggioso morto più volte in battaglia e riportato costantemente in vita da Bluth. Lo scopo del videogame era quello di accompagnare il cavaliere in questione nella tana del drago evitando trappole e nemici così da raggiungere la principessa Daphne e salvarla dal malvagio mago Mordoc e dal suo drago Singe. Prima di Dragon’s Lair, James Bobin ha guidato altri progetti come il film I Muppet e Muppets 2 – Ricercati, così come Alice attraverso lo specchio e Dora e la città perduta.