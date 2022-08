Dragon Ball Super - Super Hero: il trailer dell'anime in arrivo al cinema il 29 settembre

News Cinema

Arriva al cinema il 29 settembre, diretto da Tetsuro Kodama con la supervisione di Akira Toriyama, il nuovo film Dragon Ball Super - Super Hero di cui ora possiamo vedere il trailer.

Se sulle vostre console o i vostri computer siete assidui giocatori di Fortnite, non vi saranno sfuggite le recenti personalizzazioni del videogame dedicate al mondo di Dragon Ball. La skin di Goku è quella al momento più ambita tra le disponibili che includono anche Vegeta, Beerus e Bulma. Mentre prendete confidenza con il volo sulla Nuvola d'Oro e affinate la mira per usare al meglio la potente Onda Energetica, potete domandarvi anche perché Fortnite entra in partnership con Dragon Ball proprio in questo momento. Un quesito di cui i tanti fan del manga giapponese nato nel 1985 conoscono già la risposta.

È fissata per il 29 settembre l'uscita al cinema di Dragon Ball Super: Super Hero, il nuovo anime che arriva esclusivamente sul grande schermo. Prodotto dallo storico studio giapponese Toei Animation in collaborazione con Crunchyroll, società americana che ha i diritti per lo streaming di molti anime (che dal 2021 è stata aquisita da una divisione della Sony), il film è diretto da Tetsuro Kodama con la diretta supervisione di Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball che è anche autore dello script.

La principale differenza rispetto ai precedenti film risiede nella storia, essendo stata creata proprio per questo progetto. Si tratta dunque di una trama originale, non un remake né un adattamento dei manga. Altra novità è l'animazione che per la prima volta è stata realizzata in 3D al computer.

Qui sotto il primo trailer di Dragon Ball Super: Super Hero, prodotto da Sony Pictures e distribuito in Italia da Warner Bros.

Dragon Ball Super - Super Hero: trama e trailer dell'anime

L'Esercito del Fiocco Rosso fu distrutto da Goku. Alcune persone però, che ne tengono vivo lo spirito, hanno creato gli Androidi perfetti, Gamma 1 e Gamma 2. I due Androidi si chiamano "Super Eroi" e si lanciano all'attacco di Piccolo e Gohan. Qual è l'obiettivo del nuovo Esercito del Fiocco Rosso? All'alba di un nuovo pericolo in arrivo, è tempo di risvegliare Super Hero.