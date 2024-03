News Cinema

Imelda Staunton conferma le recenti voci di corridoio in merito a Downton Abbey e rivela che il terzo film potrebbe essere l'ultimo.

Downton Abbey potrebbe concludersi con un terzo film in fase di lavorazione, almeno stando alle ultime dichiarazioni di Imelda Staunton. L’attrice ha confermato la realizzazione di un terzo film, ma ha aggiunto che potrebbe trattarsi del capitolo finale per l’acclamata narrazione storica sbocciata dapprima come Serie TV per il piccolo schermo e proseguita poi al cinema con due film sequel ed un terzo in cantiere. Nei precedenti appuntamenti da grande schermo, Imelda Staunton ha interpretato la dama di compagnia della Regina, Lady Maud Bagshaw.

Downton Abbey, Imelda Staunton conferma che il terzo film è in lavorazione

Intervistata durante il programma di BBC Radio 2 con Zoe Ball, Imelda Staunton – reduce dalle ultime stagioni di The Crown – ha annunciato che Downton Abbey ha riacceso i motori per un terzo e a quanto pare ultimo film. Attraverso le sue parole, l’attrice ha così confermato le insistenti voci di corridoio emerse nelle ultime settimane in merito al ritorno di Downton Abbey. Le riprese del terzo capitolo dovrebbero partire questa estate, riportando sullo schermo quel mondo ideato da Julian Fellowes. Ai microfoni della BBC Radio, Imelda Staunton non ha rivelato molto, se non che: “Ci sarà il film finale, ecco, l’ho detto”. A quel punto la conduttrice Zoe Ball ha ironizzato sul fatto che l’attrice potesse finire nei guai per quella rivelazione tanto attesa. Ma Imelda Staunton ha semplicemente replicato: “Non mi interessa”.

Le dichiarazioni di Imelda Staunton seguono le indiscrezioni riportate non molto tempo fa da The Sun, secondo cui il terzo film avrebbe ambientato le riprese della prossima estate presso Highclere Castle e che sarebbe stato presentato in anteprima il prossimo anno. In più, sempre The Sun ha suggerito che Paul Giamatti avrebbe ripreso il ruolo di Harold Levinson nel prossimo film, personaggio introdotto come fratello della contessa di Grantham. Dopo una serie televisiva durata sei stagioni e due film sequel, Downton Abbey tornerà quindi con un terzo capitolo che, a detta di Imelda Staunton, potrebbe essere l’ultimo.