Doppiaggio italiano, si diradano le nubi: firmato l'accordo sul rinnovo del contratto nazionale

Allo stesso tavolo virtuale, ANICA ha incontrato i sindacati di categoria SLC, FISTEL e UILCOM per affrontare la protesta iniziata qualche mese fa, ma con radici lontane nel tempo.

Lo sciopero di tre settimane dello scorso marzo e lo stato di agitazione pressoché permanente che ne è seguito, a quanto pare sono serviti. Naturalmente, gli ultimi mesi sono stati soltanto la goccia che ha fatto traboccare un vaso ormai colmo da tempo. I doppiatori italiani lamentavano da tempo la ruggine formatasi sulle condizioni contrattuali del loro lavoro, ferme ad alcuni anni fa mentre la società odierna continua a galoppare verso un mondo tecnologicamente e digitalmente avanzato. L'Intelligenza Artificiale però non ha ancora il mondo sotto il proprio dominio, non ci sono cyborg minacciosi in giro per le strade e non siamo dentro Matrix. Insomma, l'apporto umano è ancora imprescindibile a patto che non sia sfruttato impropriamente.

L'ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e digitali) si è infine seduta al tavolo insieme ai rappresentanti di SLC-CGIL (Sindacato Lavoratori della Comunicazione), FISTEL- CISL (Federazione Informazione Spettacolo e Telecomucazioni) e UILCOM-UIL (Organizzazione sindacale Lavoratori della Comunicazione) e alla delegazione formata dai professionisti del settore dell'ANAD (Associazione Nazionale Attori Doppiatori), AIDAC (Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi) e AIPAD (Associazione Italiana Per Assistenti al Doppiaggio) che sono determinanti nell'alzare la voce in questi ultimi mesi per giungere a un accordo. È stata dunque formulata una proposta per poter proseguire il lavoro secondo nuovi termini che possano mettere tutti sulla stessa linea di azione e di pensiero.

Questo il comunicato relativo allo storico incontro durato tre ore in modalità virtuale per poter garantire la massima partecipazione possibile:

L’Assemblea Nazionale dei lavoratori professionisti del Doppiaggio, riunita ieri 2 agosto 2023, ha votato a stragrande maggioranza a favore dell’ipotesi d’accordo siglata da ANICA e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM- UIL, approvandone i contenuti e consentendo alle OO.SS. di sciogliere la riserva sulla firma del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Doppiaggio.



Dopo la pausa estiva le parti si incontreranno per definire l’articolato contrattuale e strutturare il documento definitivo. Un risultato importante in termini economici, professionali e di diritti per una categoria ferma da 15 anni e nel miglioramento degli strumenti di applicazione del contratto nazionale, sia in termini di semplificazione che di esigibilità.



Un altro elemento importante raggiunto, innovativo e condiviso, consistente nella necessità di definire modalità delle prestazioni che influiscano positivamente sulla qualità del prodotto e della vita di quanti lavorano nel settore. SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL confidano nella validità delle intese raggiunte per una migliore regolamentazione del settore e l’emersione di tutte le forme di mancata applicazione delle norme dovuta all’enorme vacanza contrattuale, che finora hanno avvantaggiato forme di concorrenza sleale tra aziende e professionisti con prestazioni al ribasso.



Un risultato importante e necessario per una categoria vanto della Produzione Culturale Nazionale.



Le segreterie di SLC-CGIL, FISTEL- CISL e UILCOM-UIL