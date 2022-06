Dopo Jurassic World - Il dominio, ci sarà un reboot? Risponde il regista

News Cinema

Colin Trevorrow, regista di Jurassic World - Il dominio, elabora sulle possibilità che ha la saga di proseguire: si potrebbe mai realizzare un reboot? La sua risposta fa pensare.

Esce a breve negli States Jurassic World - Il dominio, da noi in sala già da una settimana (l'incasso è arrivato a 3.934.000 euro): sappiamo che è considerato il capitolo conclusivo della saga articolata in sei lungometraggi, quindi Collider ha pensato di domandare al suo regista Colin Trevorrow come una serie così lucrativa potrebbe mai continuare. Perché immaginiamo tutti che lo farà... Leggi anche Jurassic World: il Dominio, la recensione del film che conclude una saga

Un reboot di Jurassic Park dopo Jurassic World - Il dominio? Difficile per Colin Trevorrow

Dopo Jurassic World - Il dominio, la saga di Jurassic Park, giunta al sesto e conclusivo film di lungo arco narrativo partito nel 1993, dovrà decidere dove andare. Teoricamente il sipario si chiude, ma praticamente sappiamo che Hollywood e nello specifico la Universal non potranno a lungo ignorare un marchio così remunerativo. Collider l'ha chiesto a Colin Trevorrow, regista non solo del Dominio ma anche di quel Jurassic World che nel 2015 ha dato al pubblico il "Jurassic Park 4" desiderato da un decennio. Trevorrow, inoltre coautore del copione di Jurassic World - Il regno distrutto (2018) diretto da J. A. Bayona, ha risposto quanto segue.

Lo dico a titolo personale: una delle sfide di questo marchio è che per farne un reboot devi rifare Jurassic Park. E piango per chiunque affronti una cosa del genere, perché quello è uno dei più bei film mai realizzati. Quindi per me, da molti punti di vista, l'unica scelta è andare avanti ed espandersi. Perché se vuoi tornare indietro e rifare Spielberg e Crichton, auguri!