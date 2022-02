Dopo Indiana Jones 5 un film biografico su Buster Keaton per James Mangold

News Cinema

James Mangold porterà al cinema, come produttore e regista, la vita del leggendario comico dalla faccia impassibile, Buster Keaton, per i 20th Century Studios.

Con le riprese di Indiana Jones 5 in fase di completamento, James Mangold pensa già al futuro, che dai mondi immaginari dell'avventuroso archeologo lo porterà dritto dritto nella storia del cinema, con la biografia di uno dei più leggendari comici mai vissuti, l'immortale Buster Keaton, l'uomo con la faccia impassibile, attore, acrobata e regista, star del cinema muto (non ci crederete ma nell'Italia autarchica degli anni Venti e Trenta del secolo scorso l'avevano ribattezzato Saltarello...).

Il film biografico su Buster Keaton

Mangold produrrà e realizzerà per i 20th Century Studios il film, che sarà un adattamento del libro di Marion Meade, "Buster Keaton: Cut To The Chase", pubblicato nel 1995, che racconta le esperienze, talvolta brutali, del piccolissimo Buster sulle scene coi genitori, la realizzazione dei suoi capolavori, la vergogna di Keaton per la mancanza di istruzione, l'alcolismo e i suoi turbolenti matrimoni.

Lo stesso Buster Keaton ha scritto con l''aiuto di Charles Samuels nel 1960 una bellissima autobiografia, intitolata in Italia "Memorie a rotta di collo" e su di lui esiste già un film biografico, La storia di Buster Keaton, diretto da Sidney Sheldon nel 1957 e visibile su youtube nella versione originale, dove Keaton è interpretato da un altro grande comico, Donald O' Connor, in un cast che comprende Danny Kaye e Peter Lorre. Buster Keaton fu attivamente coinvolto nella produzione, ma il risultato è una versione hollywoodiana della sua straordinaria e per certi versi tragica vita, che conobbe col sonoro un lungo periodo di oblio e decadenza, e ottenne solo vicino alla morte (avvenuta nel 1966, per un tumore, a 70 anni) i primi tardivi riconoscimenti del suo immenso talento. Non vediamo l'ora di vedere il film di James Mangold e di scoprire chi sarà abbastanza audace da vestire i panni del leggendario Buster, l'uomo che non sorrideva mai.

(Foto di James Mangold di Maximilian Bühn, Wikipedia, Berlinale 2017)