Dopo America Latina, per i fratelli D'Innocenzo un film negli Stati Uniti

Arriva in sala il loro America Latina, mentre i fratelli D'Innocenzo, oltre a lavorare sulla loro serie noir per Sky Studios, si preparano al loro primo film in lingua inglese negli Stati Uniti. Ecco quando si girerà.

È da oggi nelle sale italiane il loro America Latina, ma i fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo non si fermano: sapevamo già che stavano lavorando alla serie noir per Sky Studios, ma qual era l'altro misterioso progetto in cantiere, al quale avevano accennato nella recente promozione del film con Elio Germano? Questa volta in America andranno sul serio, a quanto pare. Leggi anche America Latina: coi fratelli D'Innocenzo ed Elio Germano un viaggio emozionante nel buio della mente umana

I fratelli D'Innocenzo girano un film negli Stati Uniti, dopo America Latina