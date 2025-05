Donald Trump annuncia dazi del 100% per i film prodotti fuori dagli Stati Uniti perché "il cinema americano sta morendo"

News Cinema

Ha destato molto scalpore l'ennesima dichiarazione di guerra di Donald Trump a tutto quello che non è made in America con l'annuncio dei dazi al 100% per i film non prodotti in patria.

Dimenticatevi i bei tempi della Hollywood sul Tevere, quando registi e star americane arrivavano a Cinecittà per girare i loro kolossal. Il presidente americano Donald Trump ha deciso di punire nuovamente l'Europa e il resto del mondo, alla ricerca di un'autarchia difficilmente realizzabile in un mondo interconnesso e basato fino a oggi sul libero scambio, per tutelare a suon di dazi i prodotti americani. E adesso tocca al cinema. L'annuncio è infatti la decisione di stabilire un dazio del 100% dei dazi sui film girati fuori dagli Stati Uniti, perché "l'industria del cinema americano sta morendo".

Trump e la guerra del cinema

Com'è noto a tutti, moltissime grandi produzioni hollywoodiane nonché serie tv, vengono spesso girate in gran parte all'estero, non solo in Italia, ma in Ungheria, Repubblica Ceca, Regno Unito, Spagna, Canada, Nuova Zelanda, Marocco... Paesi che non solo possono contare su ottime maestranze e strutture, teatri di posa eccetera, ma che sono più convenienti rispetto a quanto costerebbe girarle in America. Donald Trump sulla sua piattaforma social, chiamata Truth (verità...) ha dunque annunciato di aver autorizzato il Ministero del commercio e ai Rappresentanti del commercio degli Stati Uniti ad istituire un dazio del 100% su tutti i film che arrivano in America, non prodotti negli USA. Il motivo, a quanto ha scritto, è che

L'industria cinematografica americana sta MORENDO molto velocemente. Gli altri Paesi offrono ogni sorta di incentivi per attirare i nostri registi e gli Studios fuori dagli Stati Uniti. Hollywood, e molte altre aree all'interno degli USA, vengono distrutte. Questo è uno sforzo deliberato da parte delle altre Nazioni e, perciò, una minaccia alla Sicurezza Nazionale. Ed è, oltre a tutto il resto, un modo di far arrivare messaggi e propaganda! Perciò autorizzo il Ministero del Commercio e i rappresentanti del commercio degli Stati Uniti ad iniziare immediatamente il processo di stabilire un dazio del 100% a qualsiasi film che arrivi nel nostro Paese che sia prodotto in Terre Straniere. VOGLIAMO DI NUOVO FILM FATTI IN AMERICA!

Intervistato da C-SPAN in merito a questo, Donald Trump ha rincarato la dose, accusando il governatore della California Gavin Newsom, oltre ai "Paesi Stranieri" di cui sopra:

Quello che hanno fatto le altre nazioni è stato rubare i film, le capacità cinematografiche degli Stati Uniti. La settimana scorsa ho fatto una ricerca molto approfondita e ho scoperto che facciamo pochissimi film ora. Stanno distruggendo Hollywood. Ora, c0è un governatore tremendamente incompetente che ha permesso che questo accadesse, quindi non do solo la colpa alle altre nazioni, ma le altre nazioni hanno rubato la nostra industria cinematografica. Se non vogliono fare un film negli Stati Uniti, allora dobbiamo avere un dazio sui film che arrivano. E non solo quello, i governi stanno investendo un sacco di soldi, li supportano finanziariamente. In un certo senso è una minaccia al nostro paese.

Questa la replica di un portavoce del governatore Newson: "Sembra che sia di nuovo il giorno della distrazione a Washington, D.C.". I dirigenti televisivi dicono che questa decisione sarebbe devastante non solo per il cinema ma anche per la tv: e una fonte ha dichiarato "Vancouver è finita". La Motion Picture Association non ha ancora rilasciato commenti. Giustamente Hollywood Reporter cita un film come l'ultimo Mission: Impossible, girato in tutto il mondo, il che gli conferisce anche più attrattiva per il pubblico e che proprio per questo sfrutta location esotiche, più che per le agevolazioni del tax credit. .Sono moltissimi i film americani di rilievo che usciranno in futuro girati in parte o completamente all'estero. Come influiranno queste decisioni ultra protezionistiche sullo stato di salute del cinema mondiale? Lasciamo a voi eventuali commenti.

(foto da www.goodfon.com)