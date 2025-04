Dogville, torna al cinema il capolavoro brechtiano di Lars Von Trier

News Cinema

Movies Inspired riporta nelle sale in versione restaurata in 4K il celebre film diretto dal provocatorio regista danese che vedeva protagonista Nicole Kidman. E in arrivo ci sono altri due titoli.

Dopo aver distribuito qualche mese fa i primi tre film del danese, L'elemento del crimine, Epidemic e Europa, Movies Inspired si prepara a riportare nei cinema altri tre tra i titoli più amati di Lars Von Trier, geniale e provocatorio regista danese. Si tratterà di tre uscite evento, della durata di tre giorni ciascuna, e i film verranno proiettati nella loro nuova edizione restaurata in 4K.

Si comincia il 2, 3 e 4 giugno con Dogville, film geniale, avanguardista, brechtiano che venne presentato in concorso a Cannes nel 2003 e che vedeva Nicole Kidman proragonista nei panni di Grace, una donna in fuga da due killer che le danno la caccia che trova rifugio a Dogville, una piccola città del Colorado i cui abitanti promettono di proteggerla e ospitarla in cambio di piccoli lavori per la comunità. Grace si trova bene, ma quando i bravi cittadini di Dogville scoprono che la donna è ricercata, iniziano a pretendere da lei sempre di più, rendendola in breve tempo oggetto di ricatti e soprusi.

Interpretato anche da attori del calibro di Lauren Bacall, John Hurt, James Caan, Paul Bettany, Patricia Clarkson e Ben Gazzara, Dogville è noto per la sua forma oltre che per la storia che racconta: venne interamente girato in interni, con scenografie astratte sostituite da linee bianche su una sorta di palcoscenico. Rivederlo al cinema in versione restaurata è di certo una grande e unica occasione.