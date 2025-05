Dogville: ecco il trailer ufficiale della versione restaurata in 4k del film di Lars Von Trier che torna al cinema

News Cinema

Straniante, brechtiano, bellissimo: torna al cinema con Movies Inspired dal 2 al 4 giugno il film di Lars Von Trier con Nicole Kidman e James Caan. Ecco il nuovo trailer della versione restaurata in 4k.

Quanto ci manca il cinema intenso, sperimentale, audace e scon/coinvolgente di Lars Von Trier! Lo sappiamo al lavoro nonostante le sue precarie condizioni di salute, ma mentre aspettiamo una sua nuova opera, possiamo rivedere sul grande schermo i suoi capolavori, grazie a Movies Inspired, che dopo aver riportato al cinema L'elemento del crimine, Epidemic e Europa, entra nel vivo della carriera dell'autore danese col film del 2003 Dogville, in concorso quell'anno al festival di Cannes e pluripremiato, che potremo rivedere, sempre in versione restaurata in 4k, dal 2 al 4 giugno. Interpretato da un cast eccezionale, che ruota intorno alla protagonista Nicole Kidman, Dogville è un film senza scenografie, quasi teatrale, ma appassionante come solo il grande cinema sa essere. Ecco il nuovo trailer di Dogville.

Dogville: la trama e il cast

"Stati Uniti, inizio anni Trenta. Una giovane ed affascinante donna in fuga, Grace, arriva a Dogville, in un piccolo centro di provincia, inseguita da un gruppo di gangsters. Di lì a poco la sua presenza sconvolgerà la tranquilla esistenza della comunità locale. I cittadini incoraggiati da Tom acconsentono, infatti, a nascondere la donna e in cambio lei accetta di lavorare per loro. Ma quando gli inseguitori cominciano a cercarla insistentemente in città, gli abitanti pretendono qualcosa in più. Grace ha però un segreto, e presto Dogville si pentirà di averle girato le spalle". Oltre a Nicole Kidman, compongono l'incredibile cast di Dogville, James Caan, Lauren Bacall, Ben Gazzara, Stellan Skarsgard, Chloe Sevigny, Patricia Clarkson, Paul Bettany e molti altri notissimi attori.