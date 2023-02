Doggy Style: il trailer italiano del film politicamente scorretto con Will Forte e dei cani parlanti in cerca di vendetta

News Cinema

In originale sono doppiati da Will Ferrell e Jamie Foxx i cani protagonisti assieme a Will Forte della commedia Doggy Style. Ecco il trailer italiano.

Di film con cani parlanti ne abbiamo visto a bizzeffe, ma sicuramente non uno come Doggy Style, una commedia Universal diretta da Josh Greenbaum e interpretata dalle voci di Will Ferrell e Jamie Foxx e, in persona, da Will Forte. Si parla di cani in cerca di vendetta su un padrone che è una vera schifezza e il trailer italiano che vi presentiamo, in America è stato marcato addirittura red band, ovvero vietato ai minori. Cosa ci sarà di tanto scandaloso? Vediamolo.

Doggy Style: cani contro umano

Questa è la trama ufficiale di Doggy Style: Quando Reggie, un Border Terrier ingenuo e irrimediabilmente ottimista, viene abbandonato sulle strade malfamate della città dal suo spregevole padrone, Doug, è sicuro che il suo amato proprietario non lo abbia fatto di proposito. Ma quando si imbatte in un loquace e sboccato Boston Terrier di nome Bug, un randagio che ama la libertà e crede che i padroni vadano bene solo per gli scemi, Reggie alla fine si rende conto che la sua relazione era tossica e inizia a vedere Doug come il crudele debosciato che è. Decisi a vendicarsi, Reggie e Bug assieme ai loro amici - Maggie, un'astuta pastore australiano trascurata dal padrone che ha un nuovo cucciolo e Hunter, un Danese ansioso, stressato dal suo lavoro come animale per pet therapy - escogitano un piano e intraprendono un'epica avventura per aiutare Reggie a ritrovare la strada ci casa... e far pagare Doug mordendogli le sue più amate appendici (e non parliamo dei piedi...).

Scritta da Dan Perrault, Doggy Style è una spassosa commedia live action scorretta e vietata ai minori sulle complicazioni dell'amore, l'importanza delle grandi amicizie e le inattese virtù del fare sesso sul divano. In Italia Doggy Style uscirà al cinema il 23 luglio.