Doctor Strange nel Multiverso della Follia: su CHILI il ritorno al cinecomic di Sam Raimi

Su CHILI in streaming e download arriva Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dove Benedict Cumberbatch torna a interpretare l'eroe magico Marvel, ma dove torna anche alla regia di un cinecomic Sam Raimi, che aveva diretto la prima trilogia di Spider-Man.

Su CHILI in streaming e download, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il secondo assolo del personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch nel Marvel Cinematic Universe: la storia mette Strange alle prese col Multiverso, portandolo a scontrarsi con un'altra protagonista chiave del mondo marveliano. Il film segna il ritorno alla regia di un cinecomic da parte di Sam Raimi, che era stato una ventina d'anni or sono fondamentale per il genere intero... Guarda Doctor Strange nel Multiverso della Follia su CHILI Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la sfida delle multiple realtà

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Stephen Strange (Cumberbatch) si è rassegnato a far uscire Christine (Rachel McAdams) dalla sua vita, ma proprio durante il matrimonio di quest'ultima, un varco dal Multiverso si apre in città. Un mostro indescrivibile dà la caccia a una ragazza, America Chavez (Xochitl Gomez), in grado senza nemmeno volerlo di aprire porte su universi alternativi. A qualcuno fa gola la sua capacità, così Stephen e Wong (Benedict Wong), risolto il problema più immediato, cercano di capire come proteggerla. Stephen si rivolge anche a Wanda alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), che sembra aver recuperato un suo equilibrio dopo gli eventi narrati nella serie WandaVision. Ma Scarlet Witch ha davvero rinunciato al suo sogno di una vita normale?

Doctor Strange 2 e il ritorno di Sam Raimi

Ci furono due film che tra il 2000 e il 2002 trasformarono il cinecomic nel fenomeno del boxoffice che è tuttora, quando fino a poco tempo prima era materia al massimo per produzioni di serie B. Nel 2000 toccò a Bryan Singer e al suo X-Men, mentre nel 2002 proprio Sam Raimi lasciò il segno con lo Spider-Man interpretato da Tobey Maguire, dirigendo quel film per la Sony. Il celebre autore della Casa e Darkman firmò poi la regia di Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007), prima di lasciare il genere. Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, dopo l'abbandono del regista del primo Doctor Strange, Scott Derrickson, ha ripensato a lui come assai prestigioso sostituto... e l'evento per i fan Marvel si è materializzato! A Rolling Stone Raimi ha raccontato...

Questo film è nato dal fatto che mi son piaciuti un bel po' i film Marvel e mi sono chiesto: sono ancora in grado di fare film così? Mi ricordavo com'era difficile, come una maratona. E mi sono detto: sì, ho ancora quella capacità, farò vedere a quei ragazzini come si fa un film di supereroi! [ride] Scherzo. Ma c'è del vero. Le cose sono cambiate da quando feci quei film dI Spider-Man: nuove tecnologie, nuove tecniche, l'evoluzione di tecniche che contribuimmo a implementare all'epoca, ora cresciute in sistemi più grandi e migliori. È stato affascinante saltar di nuovo in un film di supereroi a vent'anni di distanza dal primo Spider-Man.