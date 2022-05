Doctor Strange nel Multiverso della Follia: spoiler nei trailer? Kevin Feige sembra d'accordo

News Cinema

Nel giorno in cui Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriva nei cinema italiani, il boss dei Marvel Studios Kevin Feige a mezza bocca ammette che forse i trailer e gli spot si sono spinti un po' troppo in là nel mostrare alcuni contenuti del film.

C'è uno zoccolo duro di fan Marvel, proprio oggi immaginiamo pronti a fiondarsi al cinema per vedere Doctor Strange nel Multiverso della Follia, piuttosto contrari anche alla visione dei trailer. A detta loro, spesso svelerebbero un po' troppo a chi voglia mantenersi totalmente vergine alla visione: in barba a chi come noi pensa che, per lo meno del materiale ufficiale, ci si possa fidare in questo senso, a sorpresa Kevin Feige dei Marvel Studios si è... autolanciato una frecciatina in un'intervista. Leggi anche Doctor Strange nel Multiverso della Follia è al cinema, ma è un horror davvero? Non secondo Benedict Cumberbatch

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: spoiler nei trailer? Kevin Feige sembra pensarlo

Su uno dei red carpet dedicati alla promozione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il presidente dei Marvel Studios, quel Kevin Feige artefice come producer del successo del Marvel Cinematic Universe, si è lasciato scappare che forse trailer e spot del film di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch hanno svelato troppo di alcuni elementi. Feige ha però cercato di rilanciare sull'esperienza visiva, glissando su commenti riguardanti la storia e il suo eventuale prosieguo.

C'è stato troppo già nei trailer, non voglio parlare d'altro. Ma dirò che Sam ha datto un film da vedere sullo schermo più grande possibile, ed è anche il primo dopo tanto tempo a tener conto del 3D, perché secondo me il primo Doctor Strange era uno dei film migliori in 3D, e questo gli tiene testa.