Doctor Strange nel Multiverso della Follia, le ultime avventure del mago dell'universo Marvel arrivano nei The Space Cinema

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il ventottesimo film del Marvel Cinematic Universe è in proiezione nelle sale del circuito in versione originale.

In contemporanea con l'uscita ufficiale nelle sale italiane The Space Cinema propone la proiezione del secondo capitolo delle avventure di Stephen Strange con il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia, lungometraggio ispirato dall’omonimo personaggio di Stan Lee del 1963, in lingua originale. Il film, diretto da Sam Raimi, vede il ritorno del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) del suo amico fidato Wong (Benedict Wong) e di Wanda (Elizabeth Olsen), nota come Scarlet Witch, affrontare le intemperie del Multiverso, un mondo ancora sconosciuto ai protagonisti. Ma grazie all’aiuto di nuovi alleati "mistici" Doctor Strange riuscirà ad affrontare le pericolose realtà del Multiverso con l’obiettivo di sconfiggere un misterioso nemico.



Doctor Strange nel Multiverso della Follia: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

I multisala selezionati per questo appuntamento sono quelli di Milano Odeon, Firenze (Novoli), Limena, Bologna, Trieste, Vimercate, Silea, Parma Centro, Roma (Parco de Medici), Napoli e Torino (Beinasco). Per conoscere la programmazione di ‘Doctor Strange nel Multiverso della Follia’ e rimanere aggiornati sui prossimi titoli in versione originale basta visitare la sezione dedicata alla rassegna Hear My Voice, al link: thespacecinema.it/iniziative/hear-my-voice