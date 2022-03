News Cinema

Doctor Strange: Nel Multiverso della Follia "farà molto felici i fan de La casa 2", dice Kevin Feige

In un'intervista esclusiva ad Empire, Kevin Feige parla dell'approccio di Sam Raimi a Doctor Strange: Nel Multiverso della follia, e di come la Marvel abbia incoraggiato il regista a non dimenticare il suo passato.