Doctor Strange 2: nel Multiverso della Follia, il nuovo trailer italiano e il poster del film

La redazione di Comingsoon.it di 14 febbraio 2022

In occasione del SuperBowl, Marvel Studios ha lanciato il nuovo trailer in italiano dell'atteso Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la nuova avventura del personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch, in arrivo nei cinema italiani il 4 maggio 2022.