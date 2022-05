Doctor Strange 2: In un cinema di New York, in 12 ore, il film ha avuto più di 60 spettacoli!

News Cinema

In una multisala di New York Doctor Strange nel Multiverso della Follia è stato proiettato per più di 60 volte in sole 12 ore. Com’è possibile?

E’ indubbio che il fenomeno cinematografico del momento sia Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che domina indiscusso non soltanto il nostro boxoffice. Siccome sono in tanti a volerlo andare a vedere, un cinema di New York ha pensato bene di adeguarsi alle esigenze, o meglio agli orari del pubblico. Si tratta dell'AMC Empire 25 di New York.

L'intelligente signore che si occupa della programmazione dell’AMC Empire 25, che si trova sulla quarantaduesima Strada, ha fatto proiettare Doctor Strange nel Multiverso della Follia ben 60 volte, e solamente nella giornata di giovedì scorso, nell’arco si sole 12 ore. Gli spettacoli del il cinecomic di Sam Raimi cominciavano a un quarto d’ora di distanza, ovviamente divisi in più sale. Nel weekend di apertura il film è stato peresentato in più di 4.500 cinema. Una cosa analoga era accaduta per Avengers: Endgame e Spider-Man: No Way Home.

Perché Doctor Srange nel Multiverso della Follia è stato visto da così tante persone?

Una delle ragioni per cui il pubblico ha invaso numeroso i cinema dove proiettavano Doctor Strange è il desiderio di evitare gli antipatici spoiler che puntualmente appaiono sui giornali e sul web. E più un film tratto da un fumetto Marvel è atteso, meno bisogna parlare della trama, come ci insegna, ad esempio, la recensione del film scritta dal nostro Domenico Misciagna.

Il fatto che il film con Benedict Cumberbatch abbia avuto un successo clamoroso nel weekend di apertura, ha avuto anche delle conseguenze spiacevoli, perché a pagarne le spese sono stati inevitabilmente i film piccoli o indipendenti. Si può risolvere questo problema? No, perché un esercente ha raccontato, per esempio, che la Dsney lo mette ogni volta al corrente del numero di sale in cui vuole si proietti un suo film. Se l'esercente non collabora, viene privato, in futuro, dei film della casa di Topolino, cosa piuttosto grave soprattutto in un periodo in cui tanti cinema hanno chiuso e i lavoratori dello spettacolo sono in braghe di tela.