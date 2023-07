Doc/it Women Award: il premio per le produttrici italiane, aperto il bando di concorso

News Cinema

Il premio per le produttrici italiane di documentari verrà assegnato il 5 settembre durante la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia

È ufficialmente aperto il bando per presentare le candidature alla prima edizione del Doc/it Women Award, il premio di Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani in collaborazione con Women in Film, Television & Media Italia (WIFTMI) e con il sostegno di Roma Lazio Film Commission. Il premio è dedicato alle produttrici italiane che abbiano un progetto di documentario cinematografico, audiovisivo o una serie documentaria in sviluppo avanzato.



Le candidature al Premio Doc/it Women Award devono essere presentate entro le ore 23:59 del 17 Agosto 2023, in formato digitale, attraverso il form accessibile dall’home page del sito di Doc/it (http://www.documentaristi.it/), dove si può consultare il bando con tutte le informazioni utili per partecipare.



L'obiettivo del premio è sostenere la presenza femminile qualificata nel settore produttivo a partire dallo sviluppo e sostenere i progetti che presentano un approccio innovativo nei processi produttivi dell’opera. Il Doc/it Women Award premia e sostiene le best practices per quanto riguarda l’inclusione di genere, l’innovazione creativa e imprenditoriale, i processi produttivi ecosostenibili e l’accesso alla produzione di nuovi talenti, incoraggiando la centralità dell’apporto della produzione femminile, stimolando l’intraprendenza delle giovani professioniste che si affacciano alla carriera produttiva e allo stesso tempo comunicando la necessità di aderire a standard qualitativi elevati, in continuo adeguamento ai bisogni del pubblico, alle nuove dinamiche del mercato e all’innovazione tecnologica.

I progetti saranno valutati da una giuria selezionata da Doc/it e da WIFTMI e composta da professioniste e professionisti del cinema e dell'audiovisivo; la vincitrice riceverà un premio in denaro di 4.000 euro che verrà assegnato il 5 settembre 2023 alle ore 11:00 presso lo Spazio Incontri, al terzo piano dell'Hotel Excelsior, nell’ambito del Venice Production Bridge, durante l’evento promosso da Doc/it dal titolo: “La ricerca, lo sviluppo e la centralità delle produttrici italiane.”



In occasione della pubblicazione del bando, Doc/it annuncia la sua adesione alla Carta di comportamento etico per il settore audiovisivo per la tutela della dignità della persona, delle lavoratrici e dei lavoratori, promossa da WIFTMI, l’associazione no profit nata negli anni ’70 negli Usa e arrivata in Italia nel 2018, divenuta presto punto di riferimento nel suo settore, il cui obiettivo è la promozione della parità di genere e dell’inclusione nell’industria audiovisiva.