Dirt Music: Garrett Hedlund canaglia sexy nel trailer del film

Amore, illegalità e segreti svelati nel trailer della love story Dirt Music con protagonisti Garrett Hedlund e Kelly Macdonald.

Il 17 luglio sarà un gran giorno per gli Stati Uniti, non soltanto perché, se tutto va bene, Tenet di Christopher Nolan conquisterà finalmente le sale, ma perché su uno schermo più piccolo, sia esso quello del televisore, del computer, del tablet o del cellulare, sarà possibile vedere Garrett Hedlund in tutta la sua bellezza. Il film che lo vede protagonista si intitola Dirt Music, è super romantico ed è interpretato anche da Kelly Macdonald, un'attrice che abbiamo visto in Trainspotting, Trainspotting 2 e nella serie tv Boardwalk Empire, in cui diventava la moglie del Nucky Thompson di Steve Buscemi.

Dirt Music racconta di un'appassionata e tormentata storia d'amore fra un lui che non è esattamente uno stinco di santo, perché si dedica al bracconaggio ittico, e una lei alle prese con una relazione ormai esaurita, guarda caso con un pescatore che non pesca illegalmente. La vicenda si svolge in Australia e la regia è di Gregor Jordan, a cui dobbiamo The Informers e Unthinkable.

Di Dirt Music, che ha debuttato allo scorso Festival di Toronto ed è tratto dall'omonimo romanzo di Tim Winton, è uscito il trailer, nel quale si apprezza, oltre all'avvenenza del protagonista maschile, di tanto in tanto seminudo, la notevole fotografia.