Diodato torna a cantare per Diabolik, nel sequel diretto dai Manetti Bros

In arrivo il 18 novembre il nuovo singolo di Diodato che fa parte della colonna sonora di Diabolik - Ginko all'attacco! dei Manetti Bros.

Arriva al cinema il 17 novembre Diabolik 2, dal titolo Diabolik – Ginko all’attacco!, ispirato ai personaggi dei fumetti ideati nel 1962 da Angela e Luciana Giussani diventati poi un caposaldo della cultura pop di ieri e di oggi. Il sequel arriva un anno dopo il primo, sempre diretto dai Manetti Bros, ma torna con un attore diverso nelle vesti di Diabolik. Al posto di Luca Marinelli c’è Giacomo Giannotti, noto per il ruolo che ha ricoperto in Grey’s Anatomy. Oltre al film, l’attenzione è puntata sulla colonna sonora che vede il ritorno in grande stile di un giovane artista italiano, dalla voce calda e potente, che canterà per Diabolik, curando il brano principale del lungometraggio



Diabolik 2 - Ginko all'attacco!: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

"Se mi vuoi": il grande ritorno di Diodato

L’uscita del brano inedito per Carosello Record di Diodato è previsto per il 18 novembre ed è stato scritto appositamente per la colonna sonora del film Diabolik - Ginko all’attacco!, previsto nei cinema il 17 novembre. Il brano dell’artista italiano è il titolo portante di tutta la soundtrack della pellicola che, per l’occasione, è stata editata da Edizioni Curci e Creuza, su etichetta Carosello Records. Il brano riporta Diodato sulla scena e segna anche un ritorno al cinema per il cantante che, dopo il successo di "Che vita meravigliosa", torna a scrivere e a lavorare per il grande schermo, consolidando una partnership artistica di grande valore. Attualmente, l’artista è appena tornato dal suo tour mondiale che ha toccato sia l’Europa che gli Stati Uniti. Con tre album di inediti all’attivo e con il ruolo di Direttore Artistico dell’Uno Maggio Taranto, è uno degli cantanti più premiati della storia della musica italiana. Prima a Sanremo del 2020 con Fai Rumore e poi il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020, il Premio Lunezia, il premio David di Donatello, i Nastri d’Argento e il Ciak d’oro. Oltre al Best Italian Act degli MTV Europe Music Awards.

Ma di cosa parla il film?

Diabolik – Ginko all’attacco! è l’adattamento del sedicesimo albo delle due fumettiste italiane, intitolato proprio Ginko all’attacco. Nel cast, oltre al già citato Giacomo Giannotti, c’è Mirian Leone nel ruolo di Eva Kant, Valerio Mastandrea in quello dell’Ispettore Ginko, e Monica Bellucci nel ruolo della conturbante Altea di Vallemberg. La storia racconta una nuova avventura del duo criminale ma, questa volta, tutta l’attenzione è su Ginko il quale dovrà fare i conti con la sua nobile fidanzata, donna dal carattere forte e dal grande carisma.