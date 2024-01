Dieci Minuti: incontro con Barbara Ronchi, Fotinì Peluso e Margherita Buy, muse di Maria Sole Tognazzi

News Cinema

Esce oggi nelle sale italiane Dieci Minuti di Maria Sole Tognazzi. Ispirato al libro di Chiara Gamberale Per 10 minuti, racconta il viaggio interiore di una donna in crisi che si apre agli altri. Le protagoniste Barbara Ronchi, Margherita Buy e Fotinì Peluso ci parlano del film.

Il libro che ha dato una svolta alla carriera di Chiara Gamberale e che nasce da un'esperienza autobiografica si intitola "Per 10 minuti" ed è stato pubblicato nel 2013. Undici anni dopo, la storia di una donna che, per uscire da una crisi esistenziale, si apre alle persone e alle cose che non ha mai avuto il coraggio di fare è diventata un film di Maria Sole Tognazzi. Sceneggiato da Francesca Archibugi e distribuito da Vision Distribution, arriva al cinema oggi, e anche se parla di una donna, anzi di tre, si rivolge sia al pubblico femminile che a quello maschile e non sta dalla parte di nessuno se non dei personaggi che racconta, partendo dalla protagonista Bianca e allargando lo sguardo alla sua famiglia.

Dal momento che ama lavorare più volte con lo stesso attore, Maria Sole Tognazzi ha richiamato Margherita Buy, già diretta in Viaggio sola e Io e lei. La regista ha voluto affidare all'attrice il ruolo di una psichiatra. Barbara Ronchi e Fotinì Peluso sono invece alla loro prima volta con Sole, e se la Ronchi interpreta Bianca, la Peluso fa la parte di Jasmine, la sua sorellastra. Nel cast ci sono inoltre Alessandro Tedeschi e Marcello Mazzarella, ma in prima linea davanti ai giornalisti, nel giorno della conferenza stampa del film a Roma, ci sono solo le attrici, oltre a Maria Sole, all'Archibugi e alla Gamberale.

La prima a raccontare la sua esperienza in Dieci minuti è Barbara Ronchi: "L'incontro con Sole è stato bellissimo. Ci siamo viste al compleanno di Pierfrancesco Favino e ci siamo messe a chiacchierare come se ci conoscessimo da una vita. Soltanto dopo ho scoperto che sotterraneamente mi pensava, ovviamente da un punto di vista professionale. Con Francesca Archibugi avevamo lavorato insieme per la sua serie Romanzo familiare e un giorno, mentre stavamo girando, l'ho chiamata per farmi raccontare l'esistenza di chi scrive e può quindi vivere una vita immaginaria, che poi era il tratto di Bianca che sentivo più lontano da me. In altre parole non riuscivo a capire come si possa non vivere nel principio di realtà, che poi è quello di cui parla la dottoressa Brabanti. Devo dire che Francesca me l'ha spiegato molto bene. Probabilmente tutti quelli che scrivono avvertono uno sfasamento fra ciò che la vita è e ciò che invece vorrebbero che la vita fosse. Questa condizione forse rende l'esistenza anche più bella, ma nel caso di Bianca può essere una condanna, perché il mio personaggio non riesce a gioire di quello che ha e vede soltanto quello che desidera avere. È come se fosse sempre rimasta bambina. Di solito è una cosa bellissima per le persone rimanere nella fase fanciullesca, però, nel momento della crisi, mancano loro gli strumenti per risollevarsi, perché avrebbero necessità di qualcosa di adulto che li aiuti a vedere la realtà per com'è. A questo punto, nel film, arriva la mia amata psicologa che mi mostra una strada".

Non è la prima volta che Margherita Buy interpreta una psichiatra o una psicologa, ad esempio in Habemus Papam di Nanni Moretti a diventare suo paziente era nientemeno che il Papa. La dottoressa Brabanti è una donna che è subito piaciuta all'attrice, nonostante la scarsa simpatia: "La Brabanti è poco amata e soprattutto è una donna che fa molto poco per essere amata, e in questo mi piace molto. Mi riconosco in un personaggio del genere, perché anche io all'inizio sono sempre sulle mie, sto sulla difensiva. Mi piace l'idea di una donna che non si fa subito conoscere per quello che è e non cerca a tutti i costi di apparire carina. Detesto le persone sempre amabili. La Brabanti ha poco tempo da perdere, perché sta lavorando in un ospedale, in una specie di pronto soccorso della mente e dell'anima, però dice cose molto importanti. È bello anche il percorso che fa con Bianca, che grazie a lei ritrova un equilibrio in un momento di grande vertigine. Al di là del fatto che a interpretare la Brabanti sono stata io, trovo il film molto interessante perché il disequilibrio di cui si racconta è una cosa che ci appartiene e in cui credo possano ritrovarsi davvero tante persone: può essere la morte di una persona cara, un rapporto che finisce, può essere qualunque cosa, anche un evento apparentemente poco importante. Mi appassiona il fato che Dieci minuti affronti questo genere di momento, di stato d'animo, perché mi sembra che non sia poi così lontano dal modo nel quale stiamo vivendo il nostro tempo, che diventa sempre più complicato".

Uno dei personaggi più riusciti di Dieci minuti è, secondo noi, Jasmine, che ha il padre in comune con Bianca e la incontra per la prima volta all'indomani di una tragedia sfiorata. Di lei ci racconta Fotinì Peluso: "Jasmine arriva al momento giusto nella vita di Bianca, e penso che l'incontro, sia per l'una che per l'altra, capiti al momento giusto. Anche il mio personaggio ha bisogno di conoscere sua sorella per approfondire un suo percorso di analisi delle proprie debolezze e fragilità, perché in realtà Jasmine è un personaggio estremamente corazzato, che sulle prime è estremamente brusco e sbrigativo. Non mi stupisce che nasca dalla mente di Francesca e di Maria Sole Tognazzi. Adoro il mio personaggio: appena ho letto la sceneggiatura me ne sono innamorata e sono molto fiera di aver avuto la possibilità di partecipare a questo film. Ho lavorato con delle donne incredibili, intelligenti, magnifiche. Per me sono fonte di grande ispirazione, quindi è stato un grande onore recitare in Dieci minuti".

Rispetto al libro di Chiara Gamberale, Dieci minuti è più drammatico, perché il viaggio interiore di Bianca è soprattutto un'incursione nel dolore. Questo tono, ovviamente, ha influenzato la recitazione di Barbara Ronchi, che spiega quale sia stato il suo approccio al personaggio: "Nel film c'erano molti spunti di commedia, perché se vai al funerale di uno sconosciuto, come fa Bianca, è chiaro che c'è la possibilità di far ridere, ma con Sole ci siamo dette: 'E se invece uno andasse veramente al funerale di una persona sconosciuta e vedesse la sofferenza degli altri? Bianca è una straniera in mezzo a quegli individui, ma comprende e abbraccia il loro dolore, la loro perdita. Quindi, se ho fatto un lavoro di sottrazione, è una sottrazione alla commedia. In più c'era anche la sofferenza che sente Bianca, che è qualcosa che tutti abbiamo provato almeno una volta nella vita e che ti fa venire voglia di non alzarti dal letto. Nel mio avvicinamento al personaggio ho pensato a questa terribile condizione emotiva, perché anche io l'ho vissuta più di una volta, e c'era poco da ridere. Più che altro era uno 'stare'. Bianca, forse per la prima volta, si mette in ascolto degli altri, e la cosa bella del film è che, nel momento in cui il personaggio comincia a rispondere agli stimoli, e ad aprirsi alla gente e ad ascoltarla, piano piano tutti gli altri personaggi sbocciano. Quando Bianca inizia a vedere quello che c'è fuori, gli altri si fanno vedere, perché esistono e le danno la possibilità di essere un po’ meno egoriferita rispetto al suo dramma".

Come succede a ogni persona che avverte un disagio e si affida a uno psicoterapeuta, in Dieci minuti la protagonista deve andare a scavare nel proprio passato per superare l'impasse che non le permette di trovare finalmente un po’ di serenità. Non tutti hanno voglia di farlo, ma per Barbara Ronchi è all'infanzia che si deve tornare per sciogliere dei nodi fondamentali: "Credo sia umiliante pensare che delle cose che sono successe molto indietro nel tempo ti definiscano ancora oggi, laddove umiliante significa senza difese. Ti dicono, tanto per fare un esempio: 'Sei quello che sei perché quando avevi sei anni i tuoi genitori si sono separati'. Tu pensi di essere forte, definito, e invece resti con qualcosa di irrisolto. Questa è la storia di Bianca, non per tutti funziona così, però per molti è così, e penso che quella debolezza che la Brabanti definisce la qualità umana più bella sia effettivamente preziosa, perché quando ci diamo la possibilità di essere deboli, cioè senza sovrastrutture, senza corazze, senza qualcosa che ci definisce, forse siamo anche più sinceri e più onesti. Qualcuno fa fatica ad ammetterlo, però siamo condizionati dall'infanzia emotiva che abbiamo avuto. Ci sono alcuni che hanno avuto un'infanzia emotiva sana, e quindi portano naturalmente una gioiosità nel mondo. Ci sono altri che invece hanno avuto un'infanzia emotiva più complicata e sono rimasti fragili. Bianca appartiene a questa seconda categoria".