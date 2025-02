Dieci anni senza Spock: ricordiamo Leonard Nimoy attraverso cinque film in streaming

News Cinema

L'attore diventato un'icona grazie all'universo di Star Trek scompariva il 27 febbraio 2015 all'età di 83 anni. Ecco cinque dei suoi migliori film in streaming perfetti per celebrarne la leggenda.

Il 27 febbraio 2015 scompariva all’età di 83 anni l’amatissimo attore e regista Leonard Nimoy. Il grande pubblico lo ha conosciuto e apprezzato soprattutto per il ruolo di Spock nella saga di Star Trek, prima sul piccolo schermo e successivamente al cinema. Qui sotto trovate i cinque film in streaming con cui vogliamo rendergli omaggio nel decimo anniversario dalla sua morte. Buona lettura.

Cinque film in streaming per ricordare Leonard Nimoy

Terrore dallo spazio profondo (1978)

Già famoso presso il pubblico televisivo, Nimoy entra nel cast del miglior film di fantascienza degli anni ‘70, e molto probabilmente uno dei migliori di tutti i tempi. Philip Kaufman dirige Terrore dallo spazio profondo con una lucidità estetica che si poggia su una tensione narrativa devastante, dove il senso di paranoia e il terrore dell’altro diventano filo conduttore soffocante degli eventi. Donald Sutherland conduce il film con una prova superba, accanto a lui altri grandi interpreti come Jeff Goldblum, Veronica Cartwright e tutti gli altri sono impagabili. Cameo strepitoso di Robert Duvall all’inizio. Capolavoro che continua a tormentare il nostro senso della realtà. Rivelatorio di come stiamo vivendo il nostro tempo…Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Star Trek (1979)

Il primo capitolo cinematografico della saga di Star Trek viene affidato a uno dei più grandi artigiani della storia di Hollywood, ovvero il due volte premio Oscar Robert Wise. E il regista ripaga la fiducia allestendo uno spettacolo sontuoso, con effetti speciali degni delle migliori produzioni di quel periodo e una storia molto ben congegnata. William Shatner come Capitano Kirk è una garanzia, e il primo Star Trek si rivela un enorme successo di pubblico, come merita. La trasposizione dal piccolo al grande schermo funziona eccome, tanto che arriveranno numerosi altri episodi. Ma il meglio deve ancora arrivare. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Star Trek II - L’ira di Khan (1982)

Per molti, moltissimi appassionati della saga Star Trek II - L’ira di Khan è il miglior lungometraggio di tutti, e a dire il vero non hanno tutti i torti. La presenza di Ricardo Montalban nel ruolo del celeberrimo villain è potente e ancora oggi idolatrata. Di fronte a lui i protagonisti fanno del proprio meglio, si impegnano per non sfigurare, e alla fine rendono Star Trek II - L’ira di Khan un’epopea fantascientifica di enorme spessore, oltre che spettacolo mirabilmente allestito da Nicholas Meyer. Le sequenze di battaglia sono bellissime, la tensione tangibile. Che divertimento per gli appassionati del genere e non! Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVIsion, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

Star Trek (2009)

Il reboot diretto da J.J. Abrams si rivela uno dei blockbuster più divertenti e meglio organizzati dei nostri tempi, perché al suo comando si trova un nerd che è anche un intelligentissimo cineasta, soprattutto quando si ritrova a disposizione una sceneggiatura buona come questa. Ecco allora che il nuovo Star Trek con Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban ed Eric Bana diventa un film a tratti davvero entusiasmante, un prodotto di fantascienza che funziona a meraviglia a prescindere dal suo universo di appartenenza. Sorpresa graditissima e notevole, da apprezzare senza alcun preconcetto e il divertimento sarà assolutamente assicurato. Nimoy vi partecipa con un'apparizione leggendaria e commovente. Disponibile su Rakuten TV, Infinity +, Amazon Prime Video.

Tre scapoli e un bebè (1987)

Chiudiamo con questa commedia che Nimoy ha diretto e che si è rivelata un successo strepitoso di pubblico, tanto da diventare il primo incasso dell’anno. E Tre scapoli e un bebè tale successo se lo è meritato in pieno, in quanto si tratta di un lungometraggio realizzato con gusto e senso del cinema per famiglie. Ted Danson, Steve Guttenberg e Tom Selleck sono perfettamente assemblati come tre protagonisti, Nancy Travis è deliziosa e spigliata nel suo ruolo. Film che ti far sentire bene ogni volta che lo vedi, oltre che essere uno spasso assoluto in più di una sequenza. Delizioso e ideato con classe da Nimoy. Disponibile su Google Play, TIMVIsion, Amazon Prime Video, Disney +.