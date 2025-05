Die My Love, la regista protesta contro la critica del film con Robert Pattinson e Jennifer Lawrence

News Cinema

Lynne Ramsay si è sfogata sulle recensioni del suo Die My Love, in concorso al Festival di Cannes 2025. Secondo lei, la maggior parte della critica si è concentrata su un elemento per lei secondario della storia interpretata da Jennifer Lawrence e Robert Pattinson.

Non che alla regista Lynee Ramsay sia andata male col suo Die My Love, in concorso al Festival di Cannes 2025: il film è stato appena acquistato dalla piattaforma MUBI per una distribuzione mondiale (Italia inclusa), con la spesa record di 24 milioni di dollari, e stando a Rotten Tomatoes la maggior parte della critica in lingua inglese sembra guardare positivamente al dramma con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson. Altrove si è criticato il tono sopra le righe e formalisticamente compiaciuto del lavoro, però Ramsay, chiacchierandone col critico Elvis Mitchell, si è lamentata di un aspetto che accomuna la maggior parte delle analisi del suo ultimo lavoro. Leggi anche Die My Love: la recensione del dramma di Lynne Ramsay con Jennifer Lawrence e Robert Pattinson

Die My Love non è un film sulla depressione post parto, secondo la regista