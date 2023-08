Dick Van Dyke: l'inarrestabile star di Mary Poppins in un nuovo video

News Cinema

Avere 97 anni e non sentirli... ecco il nuovo "feel good video" di Dick Van Dyke che impara a suonare l'ukulele. Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo.

In un periodo in cui le brutte notizie, se non quelle orribili, sono all'ordine del giorno, fa piacere poter condividere un video di puro ottimismo, pubblicato da una persona capace di sprizzare energia anche vicino al secolo di vita. Tra i fortunati quasi centenari invecchiati in modo egregio, forse la palma della migliore forma fisica (almeno a giudicare da quel che vediamo sui social) spetta al regista cileno Alejandro Jodorowski, che ha 94 anni, ma poi arriva Dick Van Dyke, l'intramontabile Bert di Mary Poppins (l'unico e originale), protagonista di un suo popolarissimo show e di una serie infinita di film e telefilm di successo, e non ce n'è più per nessuno. Van Dyke ha oggi 97 anni, è di recente sopravvissuto a un incidente d'auto (guidava lui) e ora ha condiviso un video in cui ci dice che non è mai troppo tardi per imparare qualcosa di nuovo: nel suo caso, a suonare l'ukulele.

Dick Van Dick l'inarrestabile

Quando avemmo l'onore di intervistare Mario Monicelli in occasione del suo ultimo film, Le rose del deserto, il grande maestro di cinema e di vita ci disse che aveva pensato di imparare a suonare uno strumento, dopo, una cosa che avrebbe sempre voluto fare. Purtroppo non ha potuto farlo perché si è ammalato e lui ha deciso di andarsene a modo suo, ma è vero che mantenersi attivi e curiosi, se la salute lo consente, allunga sicuramente la vita. Dunque non possiamo che apprezzare l'idea di Dick Van Dyke, il nonno o il bisnonno che tutti vorrebbero avere, di prendere lezioni per imparare a suonare l'ukulele. Per il resto Van Dyke è tutt'altro che deciso ad andare in pensione: a febbraio ha infatti sorpreso tutti sotto le insospettabili vesti dello Gnomo nella versione USA de Il cantante mascherato. God Bless him! (e probabilmente... l'ha fatto).