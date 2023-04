Dick Van Dyke, sette vite come i gatti: il leggendario attore mostra le conseguenze dell'incidente d'auto

News Cinema

A 97 anni Dick Van Dyke, il leggendario attore americano di Mary Poppins, ha ancora umorismo e spirito in abbondanza e colto con la moglie in un parcheggio, risponde alle domande sulla sua salute dopo l'incidente d'auto nel suo solito inimitabile modo.

Alzi la mano chi vorrebbe essere come Dick Van Dyke a 97 anni. Va bene, era una domanda retorica, ma sicuramente il nostro amatissimo Bert di Mary Poppins e protagonista sul piccolo e sul grande scherno, di zucchero per buttar giù le amarezze della vita, come insegnava la magica tata, deve averne consumato tanto visto che è ancora in formissima, ha una moglie che ha 46 anni meno di lui e a marzo ha rischiato grosso per un incidente - pare non per colpa sua ma per le strade rese sdrucciolevoli dalla pioggia battente in California - mentre guidava la sua auto. E oggi trova pure il modo di riderci su. Per la cronaca, comunque, anche se sembra esclusa ogni sua responsabilità, la motorizzazione di Los Angeles gli ha chiesto di ripetere la visita di idoneità alla guida.

Dick Van Dyke, l'air bag difettoso e l'impareggiabile umorismo dell'attore

Lo scorso 22 marzo Dick Van Dyke ha perso il controllo della sua Lexus ed è andato a sbattere contro un cancello. Le foto e i video dei soccorsi lo hanno mostrato con del sangue sul volto. Avvistato in un parcheggio con la moglie Arlene Silver e con un amico da quelli di TMZ, Van Dyke, in piedi senza bastone, ha risposto alla domanda su come si sentisse dopo l'incidente e ha risposto "bene, mi fa male dappertutto". Poi ha detto: "L'airbag non si è aperto e mi sono trovato il volante stampato in faccia. Mi hanno dato due punti sul mento. A parte quello, sono solo un po' più scemo". Del resto, ha poi detto, "ho 97 anni... tutti i miei amici sono morti" e insomma non ha motivo di lamentarsi. Non è la prima volta che Van Dyke sfida (e sconfigge) la morte. Molti anni fa andò alla deriva nell'oceano dopo essersi addormentato su una tavola da surf (!) e sempre in auto dieci anni fa circa, mentre guidava la sua Jaguar su un'autostrada, notò del fumo che usciva dal cofano. Dopo essersi fermato di lato, fu salvato da un uomo che lo fece uscire velocemente dall'auto poco prima che questa andasse in fiamme (saremo per sempre grati a questo sconosciuto). All'epoca l'attore commentò: "Aveva iniziato a fare un rumore e pensavo di aver forato quando iniziò a uscire fumo e subito dopo si è carbonizzata". E' proprio il caso di dire che Dick Van Dyke ha sette vite come i gatti, anzi, essendo americano, ne ha addirittura nove, come si usa dire là.